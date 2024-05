Bij dit bedrijf werken veel asielzoekers: 'Werken hard en zijn er altijd'

Henry Ojiambo (34) was mensenrechtenadvocaat in Uganda. Hij woont nu in de asielopvang in Schijndel en sinds een klein jaar werkt hij in het magazijn bij Toppy in Veghel. Hij is één van de 15 asielzoekers die bij het Veghelse bedrijf werkt. Daar zijn ze heel blij met de asielzoekers die hard nodig zijn om de drukke zomerpiek op te vangen.

“Ik begon hier als orderpicker, maar ik ben inmiddels doorgegroeid naar voorraadbeheer. Ik vind het geweldig dat ze mij het vertrouwen hebben gegeven”, vertelt Henry. Het werk is belangrijk voor hem. Hij is nog aan het wachten op een beslissing of hij wel of niet in Nederland mag blijven. “Het asielproces is heel onzeker. Dat maakt je soms depressief. Je maakt je constant zorgen. Als je niet werkt is het enige wat je doet slapen, eten en weer slapen. En dat elke dag.”

Nu hij een baan heeft, is dat anders. “Telkens als ik ga werken ben ik in een andere wereld. Hier kan ik even mijn zorgen vergeten. Ik voel me nuttig en je komt in contact met mensen buiten de asielwereld.”

Bij Toppy zijn ze vooral blij met de asielzoekers. “We zijn een tuin- en outdoorwebshop”, zegt HR manager Daan Raaijmakers. “We hebben een enorme zomerpiek en in die periode zijn veel mensen nodig die ook veel willen werken en flexibel zijn.”