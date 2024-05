Martin (73) in park mishandeld: boa's gaan nu extra controleren

Boa's houden de komende tijd extra controles in de omgeving van het processiepark aan de Pastoor Bastiaansensingel in Sint Willebrord. Aanleiding voor de zichtbare en onzichtbare controles is de mishandeling van een 73-jarige man door een groep jongeren en een ouder. Dat antwoordt het college van de gemeente Rucphen vrijdag op vragen van de PVV-fractie.

Volgens het college is de mishandeling het gevolg van het ontbreken van sociale controle door de ouders en de verandering en verharding van de maatschappij. De 73-jarige Martin van Wees was zondagavond in het processiepark in Sint Willebrord zijn hond aan het uitlaten toen hij door meer dan tien jongeren en een vader werd mishandeld. Dat gebeurde nadat hij de jongeren op hun gedrag had aangesproken. Een vrouw werd belaagd door de jongeren die met scooters en fatbikes in het park rondreden. De man werd vervolgens door de jongeren en de vader geschopt en geslagen. Hij was zodanig gewond dat hij met een ambulance naar het ziekenhuis moest worden gebracht. Op social media ging een filmpje van de mishandeling rond. Donderdagavond werd een 40-jarige man uit Sint Willebrord aangehouden voor de mishandeling. "Ik had ruzie met alleen die vader en had nooit verwacht dat de hele groep mij te grazen zou nemen", verklaarde het slachtoffer.