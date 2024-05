Opluchting bij omwonenden Poolse supermarkt: 'Wat wij hebben meegemaakt'

De omwonenden van de Poolse supermarkt in Roosendaal halen opgelucht adem. Donderdag werd bekend dat de gemeente de supermarkt aan de Gastelseweg gaat uitkopen. Bezoekers van de supermarkt zorgen al jaren voor grote overlast. "Er komt weer rust in de straat", zegt Bianca Ruitenberg.

Voor de buurtbewoners van de Poolse supermarkt aan de Gastelseweg komt er een einde aan een reeks van problemen die zij dagelijks ervaren. Zoals: alcohol drinken op straat, behoeftes doen in de brandgang, intimidatie, agressief gedrag, dronken mannen in de voortuin, bekraste auto's en een onveilig gevoel.

Bianca Ruitenberg moet zichtbaar moeite doen om haar tranen niet de vrije loop te laten als het vertrek wordt besproken. Ze woont schuin tegenover de supermarkt. "Het begon tien jaar geleden met verkeersoverlast. Het is best een grote supermarkt, maar had nauwelijks parkeerplaatsen. De bezoekers van de Poolse supermarkt begonnen daarnaast overdag met alcohol te drinken en te plassen in de brandgangen en in de tuinen. Dat was mijn uitzicht als ik naar buiten keek", beschrijft ze de eerste overlast.

De overlast had grote impact op haar leven: "Later ging het over in het bekrassen van auto's, verf op daken gooien, agressie en dronken bebloede mannen in de voortuin. Onze kinderen begonnen het normaal te vinden. Maar het was niet normaal. We hebben een airco aangeschaft om de ramen dicht te kunnen houden vanwege de geluidsoverlast."