Hans leeft al weken in de stank na megabrand: 'Willen we niet nog een keer'

Twee weken na de megabrand in Oss mogen de bewoners van drie huizen weer terug. Maar zaterdagmiddag is er nog niemand te bekennen. Buurman Hans Ruijs weet wel waarom. Hij kon afgelopen weken thuisblijven, maar zit sindsdien in de stank van bedorven voedsel. De buurman van Vice Versa heeft de afgelopen weken geleefd in angst, verbazing en hoop. “Ik was echt bang dat de hele straat weggevaagd zou worden.”

Enkele huizen in de omgeving van Vice Versa mochten afgelopen weken nog niet bewoond worden vanwege instortgevaar. Sinds vrijdag mogen drie van die bewoners dus weer terug naar huis. Volgens een overbuurvrouw moeten de huizen eerst nog professioneel gereinigd worden, voordat de bewoners terug kunnen. De huizen hebben namelijk vol rook gestaan.

"De brandgangen zijn helemaal volgebouwd door Vice Versa.”

Buurman Hans is een van de bewoners die na de grote brand wel in zijn huis kon blijven. Zaterdag staat hij wat gelaten naar de resten te kijken van wat ooit de grote vriescel was. Twee weken eerder stond hij hier nog vol angst toen vlammen om zich heen grepen. “Ik dacht dat het helemaal mis zou gaan en dat de hele straat eraan ging. Ik was echt bang dat de brand zou overslaan naar andere panden.” Een paar dagen later sloeg dat om in verbazing. Het duurde bijna een etmaal voordat de grote brand onder controle was. “Het is bizar dat de brandweer de brand heeft kunnen tegenhouden.” Hans laat zien dat er slechts een krappe twee meter tussen het pand van Vice Versa en het pand van zijn overbuurman zit. “Met een watermuur hebben de helden van de brandweer een nog grotere ramp weten te voorkomen.”

"Ik heb de ventilatieroosters afgeplakt."

De omliggende panden bleven dus bespaard. Maar Hans woont nu al twee weken in de stank. Al het gekoelde en bevroren eten dat lag opgeslagen in het distributiecentrum, is verbrand of lag te rotten in de zon. “Er hangt nog steeds een misselijkmakende geur. Het doet mij denken aan de vuilnisbelt van vroeger.” Geen pretje, vindt Hans. “We hebben de ramen en deuren dicht gelaten en ik heb de ventilatieroosters afgeplakt, zo was het nog een beetje leefbaar.” De eigenaren vertellen dat ze strijdbaar zijn na de brand:

Nu het pand wordt gesloopt, wordt de stank langzaam steeds een beetje minder. Daar is Hans blij mee. Hij durft inmiddels weer naar de toekomst te kijken. En stiekem hoopt hij dat Vice Versa niet in die toekomst voorkomt. "Ik maak me echt zorgen na deze grote brand. Dit willen we niet nog een keer meemaken", zegt de buurman. "Ik denk dat het bedrijf naar een groter terrein moet, waar ze kunnen groeien. Deze plek is eigenlijk ontwikkeld voor kleine industrie." Hans heeft zijn zorgen ook met de gemeente Oss gedeeld.

Stukken vlees tussen de resten van de vriescel van Vice Versa (foto: Noël van Hooft)