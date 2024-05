Politie onderzoekt of er mest met drugsafval is gedumpt

De politie heeft onderzoek gedaan rond Baarle-Nassau naar de dumping van drugsafval. Aanleiding was de vondst van drugsresten op een akker. Daarom zijn op 20 plekken in de grensplaats bodemmonsters genomen. Op verschillende onderzochte akkers groeien al gewassen zoals uien.

Volgens een politiewoordvoerder is er een anonieme tip binnengekomen via Meld Misdaad Anoniem. Over de exacte inhoud wil de politie niks zeggen. Maar het lijkt er op neer te komen dat iemand drugsafval in mest heeft geloosd die vervolgens is verspreid over akkers rond Baarle.

Team

Om het verhaal uit te zoeken gingen twee teams op pad. Politiemensen, specialisten van het NFI ((Nederlands Forensisch Instituut), milieudeskundigen van de Omgevingsdienst en mensen van de voedselinspectie NVWA.

Ze bezochten 20 plekken waar mogelijk drugsafval is geloosd. Vooral in de grensstreek aan de zuidrand van Baarle is er gezocht.. Zo werden de teams gespot bij de Hoogeindsestraat, Ginder, Tommel, Ghil, en de Strontbaan.

Alles wijst er op dat iemand drugsafval heeft vermengd met mest. Dat mengsel is in ieder geval op een plek uitgereden over een akker. Waar is niet bekend gemaakt. Mest wordt tegenwoordig direct in de grond geïnjecteerd.

Volgens een persfotograaf reden de teams van de ene naar de andere akker. Specialisten liepen door akkers en velden. Ze haalden steeds een schep zand uit de bodem. Die stopten ze in emmertjes en die werden dan in een bus geladen.

Minder dumpingen

Dinsdag publiceerde de politie de jaarcijfers over de drugsproductie. Daaruit werd duidelijk dat er vorig jaar weer meer dumpingen waren van drugsafval, vooral in het westen van de provincie. In het oosten van de provincie waren het er veel minder dumpingen dan voorgaande jaren. Maar daar zagen ze begin dit jaar een piek.

Toch waren er pakweg vijf jaar terug veel meer dumpingen. Zowat het dubbele van wat we nu zien. En dat terwijl er vermoedelijk meer drugs worden gemaakt, omdat de vraag groeit. Dat kan volgens experts bij de politie betekenen dat criminelen hun afval anders lozen dan vroeger, toen het vooral in tonnen en jerrycans op bospaden werd achtergelaten.

'Speedmest'

Putten in het bos, kanalen, rivieren worden genoemd als dumpplaatsen, maar afval kan ook worden vermengd met andere stoffen zoals mest.

Het chemisch afval komt uit labs waar ze speed, xtc, meth of coke maken en wordt bewaard in een gierkelder bij de boer en later uitgereden over een akker. Het afval is ook wel eens 'speedmest' genoemd. Hoe groot het probleem is weet niemand. Er zijn een paar incidenten bekend van de afgelopen tien jaar. Eentje in Someren en een dumping in Riel.

Specialisten waarschuwen voor de risico's: gevaarlijke chemische stoffen komen zo in de bodem en bedreigen het grondwater. Maar ze kunnen ook worden opgenomen door planten zoals tarwe , mais of uien. Mensen en dieren krijgen het dan binnen.

Als er wat gevonden wordt is de kans groot dat gewassen moeten worden vernietigd.

Politie ontdekt steeds meer labs dan ooit maar steeds minder wiet