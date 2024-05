Politie ontdekt meer labs dan ooit, maar steeds minder wiet

De politie heeft in Brabant vorig jaar meer drugslabs gevonden dan ooit tevoren. Maar Brabant is in de totaalcijfers geen koploper meer. Die rol is nu overgenomen door Zuid-Holland dat vooral veel cocaïnelabs had. Als je alleen kijkt naar de synthetische drugslabs, dan domineert Brabant nog wel. Net als bij het aantal opslagplaatsen en dumpingen lijkt Brabant de drugsprovincie bij uitstek.

Landelijk werden er in totaal 151 productielocaties voor drugs gevonden. Dat zijn plekken waar ze drugs verwerkten: van synthetische drugs zoals xtc, speed en crystal meth tot aan cocaïne en heroïne en andere soorten drugs.

Wereldwijde vraag

Het aantal van 151 illegale fabriekjes is hoger dan we ooit hebben gezien in Nederland. Het is een stijging van 44 procent met 2022. Volgens Willem Woelders, portefeuillehouder drugs bij de landelijke eenheid komt dat omdat meer mensen drugs willen gebruiken.

"We hebben sterke aanwijzingen om aan te nemen dat de vraag toeneemt", zegt Woelders. "Dat zien we bijvoorbeeld aan de wereldwijde inbeslagnames van (synthetische) drugs die te relateren zijn aan Nederland." Ook kwamen er meer meldingen over drugslabs binnen bij Meld Misdaad Anoniem (MMA). Dat kan mede de stijging hebben veroorzaakt.

In Brabant werden in 2023 in totaal 35 labs ontdekt, 2 meer dan in het recordjaar 2020.

Vorig jaar waren 32 van die labs ingericht voor synthetische drugs. De andere drie waren cokelabs: in Bergen op Zoom, Chaam en Den Bosch. Ter vergelijking: Zuid Holland had 40 productielocaties, waarvan 14 cokelabs.

Dumpingen en opslag

Als je kijkt naar het aantal drugsdumpingen is Brabant koploper. Dat waren er 42. Vooral in het westen van de provincie was het raak, met onder meer een megadumping in de bossen bij Achtmaal.

De nummer twee met dumpingen is Zuid-Holland met 33 gevallen en Gelderland met 31. Landelijk werden er 191 incidenten geteld met jerrycans en tonnen op straat, in bossen en op landwegen.

Ook het aantal opslagplaatsen voor drugsgrondstoffen en apparatuur is het hoogst in Brabant: 39 werden er ontdekt in loodsen en schuren. Landelijk: 120.

Soorten drugs

Toenames waren zichtbaar in de productie van mdma (xtc) en crystal meth. Landelijk gezien blijft het aantal labs met speed stabiel. GHB wordt nauwelijks nog gemaakt, zo lijkt het.

Een bijzondere vondst ook voor landelijke begrippen vorig jaar was een klein flakkalab op een camping bij Bergen op Zoom, mogelijk voor de lokale en regionale markt. En de politie vond in Haps een lab waar ze 'Poes' maakten.

Wiet

Het aantal hennepkwekerijen nam opnieuw af. In de politie-eenheden Zeeland- en West-Brabant en Oost-Brabant werden 203 kwekerijen opgerold.

Opvallend was wel het hoge aantal stekkerijen dat de politie Zeeland-West-Brabant vond, namelijk twaalf. Dat is pakweg een kwart van het landelijk aantal kwekerijen waren ze de wiet zaaien of stekken en laten uitgroeien tot plantjes.

De afname is al jaren zichtbaar in het hele land. Ruim 1200 kwekerijen waren er vorig jaar tegenover 1600 een jaar eerder. Volgens de politie komt dat omdat de politie er minder naar kijkt: het heeft minder prioriteit en er is onvoldoende capaciteit. Maar de daling komt ook omdat er meer wiet uit het buitenland binnenkomt.

