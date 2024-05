Kledingwinkel Van Tilburg te groot voor Nistelrode? 'Ik verdwaal er'

Kledingwinkel Van Tilburg beslaat zowat de hele winkelstraat in Nistelrode. Het is de grootse zelfstandige kledingwinkel van Nederland. En dat in een dorp met nog geen 7000 inwoners. Het zorgt voor de nodige verkeersoverlast en parkeerproblemen. Maar toch, als je het vraagt aan de mensen in Nistelrode zijn ze vooral trots op 'hun' winkel. "Zonder Van Tilburg was het een kleiner dorp, was er minder te beleven."

Het bedrijf groeide de afgelopen tien jaar als kool. Wie om zich heen kijkt in de winkelstraat, ziet dat het bijna allemaal Van Tilburg is wat de klok slaat. Het bedrijf is net een platgeslagen V&D met één grote hoofdwinkel en daar omheen nog een eigen sportwinkel, een lingeriewinkel, een kinderkledingwinkel en een eigen outlet. In totaal goed voor 18.000 vierkante meter aan kleren. Elk jaar trekt de kledingzaak één miljoen bezoekers, bijna net zoveel als Beekse Bergen en Toverland. Dat zorgt voor veel extra verkeer. Zo rijden er op een drukke dag zo'n tienduizend auto's en vrachtwagens door de hoofdwegen Weijen en Laar, de straat waar ook Van Tilburg aan zit. Vanwege de verkeersoverlast wordt onderzocht of er een randweg om de kern van Nistelrode aangelegd kan worden.

"Ik kom er niet meer hoor."

In het dorp met 6600 inwoners zijn ze echter trots op 'hun' Van Tilburg. "Ze zorgen voor veel werkgelegenheid in het dorp", vertelt de overbuurman. Bij het bedrijf werken 550 mensen, van wie er 75 in Nistelrode wonen. Een winkelende moeder benadrukt dat Van Tilburg veel doet voor haar dorp. "Dat vind ik mooi." Het is een veelgehoorde opmerking in Nistelrode. "Ze sponsoren zo'n beetje elke club of vereniging in de buurt", vertelt een andere voorbijganger. "Als Van Tilburg er niet was in Nistelrode, dan was het een dood dorp", voegt een andere inwoner toe. Voor klaagzang lijkt geen plek in het dorp, hooguit lichte kritiek. "Het wordt te groot voor Nistelrode", vertelt een bewoner die liever anoniem blijft. "Op deze plek hadden ook woningen kunnen staan." Een andere inwoner vult aan: "Ze zijn zo groot geworden dat ik er verdwaal. Ik kom er niet meer hoor."

Mike van der Walle (foto: Jos Verkuijlen).

Lokale ondernemers zien vooral de voordelen, zoals Mike van der Walle van de lokale delicatessen- en bloemenzaak en slijterij. Van Tilburg is een van zijn grootste klanten, daarnaast ziet de winkelier ook steeds vaker klanten van de kledingzaak even bij hem binnenwippen. "Wij zijn er blij mee."

"Nistelrode op de kaart zetten."