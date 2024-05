Ravage door aangestoken brand bij kinderdagverblijf, drie cavia's gewond

Foto: Eva de Schipper/Omroep Brabant. Foto: Eva de Schipper/Omroep Brabant. Foto: Eva de Schipper/Omroep Brabant. Volgende 1/4 Ravage na brand bij buitenschoolse opvang De Tovertuin in Dongen

Kinderdagverblijf De Tovertuin in Dongen vreest dat hangjongeren verantwoordelijk zijn voor de brand in hun gebouw. Woensdagavond vloog een aangrenzende opbergruimte in brand. Het kinderdagverblijf liep daardoor schade op en kon niet openen vandaag. Drie cavia's raakten gewond en liggen nog in een dierenziekenhuis.

De gevel en een deur aan de zijkant van het gebouw zijn helemaal zwartgeblakerd. Van het opberghok is niet meer over dan een paar verbrande balken. Marije Harskamp en Marije van Ruth stonden woensdagavond bij een vossenjacht op een schoolkamp van hun kinderen in Goirle toen ze plots allebei een heleboel oproepen hadden gemist. 'Jullie kinderdagverblijf staat in brand', klonk het aan de andere kant van de lijn. Op het moment dat de twee directieleden bij het gebouw aankwamen, waren brandweerlieden al volop aan het blussen.

"In het hele pand hangt een enorme rooklucht."

De brand bleef beperkt tot het opberghok dat grenst aan het kinderdagverblijf. Maar de kinderopvang heeft wel degelijk schade opgelopen. "Vier ruiten zijn gesprongen, boven zijn ruiten gebarsten en in het hele pand hangt een enorme rooklucht. In de helft van het gebouw hebben we momenteel geen stroom meer", vertelt Harskamp. "Normaal gesproken zouden hier vandaag 45 kindjes verblijven, maar het gebouw is nu dicht. We hebben een babygroep, een peutergroep en een buitenschoolse opvang. We hebben ze allemaal afgebeld, de rook ruik je door het hele gebouw." Met apparatuur van de brandweer proberen ze die lucht zo snel mogelijk te verdrijven, in de hoop dat ze morgen weer open kunnen.

Marije van Ruth (links) en Marije Harskamp bij de opvang (foto: Eva de Schipper/Omroep Brabant).

Hun drie cavia's zijn uit de rook gered door de brandweer. De diertjes zitten nu in een zuurstofcabine in het dierenziekenhuis in Tilburg. "Eentje was in shock en had een bloedend oog door de stress, de andere twee hadden ademhalingsproblemen", vertelt directrice Van Ruth.

"De laatste weken ging het van kwaad tot erger."

Al jaren kampt het kinderdagverblijf en basisschool Sint Jan (ze maken samen gebruik van één schoolplein) met overlast van hangjongeren tussen de veertien en achttien jaar. Wat ooit begon met peuken achterlaten is steeds erger geworden. Van Ruth: "Dit speelt al jaren, het is een dode hoek aan deze kant. De laatste weken ging het van kwaad tot erger." Ruitjes van de gymzaal werden kapot gemaakt, dakleer werd van het dak getrokken en deuren werden geblokkeerd met grote stenen. "In de afgelopen weken zijn al drie schuurtjes hier op het terrein beschadigd." "We waren door de brand echt in paniek, geschrokken en vooral boos. Wie doet nou zoiets!? Maar later ga je nadenken en besef je dat het waarschijnlijk ook met groepsdruk en het puberbrein te maken heeft. Ze zien de gevolgen waarschijnlijk niet. Maar wees dan ook zo stoer om excuses te komen maken en het op te lossen." Twee weken geleden hebben de school en de kinderopvang al aangifte gedaan van eerdere vernielingen, vertelt Harskamp. Ook hebben ze regelmatig contact gehad met de politie. De beveiligingscamera's waren net besteld. "De politie surveilleert extra hier, ook buurtbewoners letten op. Maar de beveiligingscamera's komen dus net te laat."