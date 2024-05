Banen op de tocht bij Jumbo: ‘Afslanken is helaas onvermijdelijk’

Jumbo heeft donderdagmiddag een reorganisatie aangekondigd. Dat daarmee het aantal banen zal afnemen, is volgens de supermarktketen 'onvermijdelijk'. Het precieze aantal banen dat verdwijnt, is nog niet bekend. Voor de zomer moet daar meer duidelijkheid over zijn.

Op het hoofdkantoor in Veghel werken zo'n 1500 mensen. Het bedrijf is in de afgelopen jaren flink gegroeid. Inmiddels zijn er meer dan zevenhonderd Jumbo-winkels in Nederland en telt ook België tientallen winkels.

De supermarktketen uit Veghel heeft afgelopen jaar al een nieuwe koers ingeslagen. Jumbo wilde klanten weer voor zich winnen. Zo moest de winkelervaring afgelopen tijd al worden verbeterd en moet er een beter en duurzamer assortiment komen met lagere prijzen.

Het bedrijf kondigt donderdag een 'volgende stap' aan om haar nieuwe beleid te kunnen voortzetten. De kantoororganisatie wordt daarom aangepast.

"Het doel is een ongecompliceerd, ondernemend en slagvaardig Jumbo kantoor", meldt Jumbo-baas Ton van Veen in een persbericht. "Dat we daarmee onze kantoororganisatie ook gaan afslanken en het aantal arbeidsplaatsen zal afnemen, is helaas onvermijdelijk. Het exact aantal arbeidsplaatsen dat vervalt, communiceren we in een volgende fase."

Jumbo wil nog voor de zomer de plannen uitgewerkt hebben en na de zomer starten met de nieuwe manier van werken, zo wordt in een nieuwsbericht aangekondigd.

Gigantische winstdaling

Jumbo had onlangs een forse winstdaling. In 2022 boekte de supermarktketen nog zo'n 80 miljoen euro winst, maar een jaar later was daar nog maar een kwart van over: 20 miljoen euro. Dat bleek begin dit jaar uit het jaarverslag.

Daarnaast kampen Jumbo-winkels de laatste jaren met steeds meer schade door winkeldiefstal. Jaarlijks wordt voor meer dan 100 miljoen euro uit winkels van de Jumbo gestolen. Dit verlies komt neer op zo'n 1 procent van de bedrijfsomzet.

Maatregelen tegen diefstal

Een derde van die diefstallen gebeurt bij de zelfscankassa's. De producten die het vaakst gestolen worden zijn kipfilet, vlees, vis, tandpasta en andere cosmeticaproducten.

De winkelketen kondigde daarom maatregelen aan. Zo is er meer en duidelijk zichtbaar cameratoezicht en zijn er meer slimmere steekproeven bij zelfscankassa's. Daarnaast komen er opvallende borden in alle winkels waarop staat dat klanten alle boodschappen moeten afrekenen.

Boycot

De schappen van Jumbo-winkels raakten sinds februari leeg. De supermarktketen boycotte verschillende producten van grote fabrikanten, zoals Milka, Oreo en Douwe Egberts. Het bedrijf wilde lage prijzen kunnen bieden voor producten van deze merken en was daarom de onderhandelingen gestart.

Eind april was die boycot grotendeels voorbij, omdat Jumbo een akkoord had bereikt met meerdere fabrikanten. Maar deze week boycotte de Jumbo producten van Kraft Heinz. Ook met die leverancier is de Jumbo in gesprek voor lagere prijzen.