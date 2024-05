Meteorologen ook verrast door stortbui in West-Brabant en dit is waarom

'Pure pech', zo noemen meteorologen de wateroverlast zaterdag in een deel van West-Brabant. Het regende afgelopen nacht zoveel dat sommige straten vol met water stonden. Met name boven Kruisland, Halsteren, Steenbergen en Wouw ging het urenlang los. "Dit soort buien zijn verscholen en kun je niet echt voorspellen."

Volgens meteoroloog Raymond Klaassen van Weerplaza was het al wel duidelijk dat er veel regen ging vallen in de regio, maar zóveel, dat is toch wel verrassend.

“Het is moeilijk te zeggen hoeveel er precies is gevallen in bijvoorbeeld Kruisland. Niet op iedere vierkante meter in Nederland staat een regenmeter, maar het is alsnog duidelijk dat vannacht wel 40 tot 50 millimeter regen is gevallen in het uiterste westen van Brabant. En dat ging vanochtend nog even door. Dat tikt wel aan.”

Kruisland kreeg het ‘t zwaarst voor de kiezen, zo meldde de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant vanochtend. Sommige straten stonden onder het water, andere er pal naast weer niet. Er was geen peil op te trekken volgens de Veiligheidsregio.