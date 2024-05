Dit is waarom jongeren besluiten onder invloed achter het stuur te kruipen

De politie Oost-Brabant ziet bij verkeerscontroles na grote festivals dat gemiddeld een op de vier bezoekers onder invloed in de auto is gestapt. Hoe kan het dat zo veel, vaak jonge festivalgangers, dit doen? Jongerenorganisatie TeamAlert sprak met jongeren over hun eerste keer dat zij onder invloed van drugs of alcohol achter het stuur gingen zitten. Wat vrienden doen en zeggen telt mee bij die keuze, maar ook praktische redenen en zelfoverschatting spelen een rol.

Bij TeamAlert zijn ze er niet blij mee. De politie Oost-Brabant bracht naar buiten dat één op de vier automobilisten die na een groot evenement, zoals een festival, wordt gecontroleerd onder invloed achter het stuur zit. "We schrikken er vooral van dat het cijfer nog zo hoog is", vertelt onderzoeker Saar Hadders van TeamAlert. De landelijke organisatie, die zich inzet voor nul slachtoffers onder jongeren in het verkeer, probeert met campagnes als 'Rij Drugsvrij' onder jongeren iets te doen aan het probleem. Afgelopen week kwam de jongerenorganisatie met een rapport over de drijfveren van jongeren tussen de 18 en 24 jaar om voor de eerste keer onder invloed te gaan rijden. De 21 jongeren die in interviews met de onderzoekers spraken, kwamen met verschillende redenen daarvoor. Toch zijn er volgens Hadders enkele gemene delers uit te halen. "Vaak is er zelfoverschatting in het spel", zegt Hadders. "Ze zijn zich wel enigszins bewust van de risico's, maar denken dat het bij hen wel goedkomt. Tegelijkertijd maakt de werking van de drugs of alcohol hen overmoedig."

"De prijs van de taxi is te hoog of de jongeren wonen achteraf en er rijdt geen nachtbus meer."