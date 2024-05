Tieners overvallen met zwaard cafetaria: taakstraffen geëist

Het Openbaar Ministerie (OM) eist voorwaardelijke jeugddetentie en taakstraffen tegen twee minderjarige jongens die in november cafetaria De Buurman aan de Oudedijk in Odiliapeel overvielen. Ook moeten de jonge verdachten volgens het OM in behandeling voor hun daad.

Beide jongens, destijds 15 en 17 jaar oud, uit de gemeente Land van Cuijk worden ervan verdacht dat ze al zwaaiend met een zwaard de kassa wilden roven van de cafetaria van Henri van Son.

"Eentje had een groot sabel bij zich. Ik dacht dat het een Halloween-act was. Maar ze riepen meteen ‘geld, geld, geld’. Toen had ik door dat het geen grap was", zei de cafetariahouder na de overval tegen Omroep Brabant.

Omstander grijpt in

Een oplettende automobilist zag op die zaterdagavond 4 november dat er iets mis was in de snackbar. De man uit Odiliapeel besloot te stoppen en te kijken wat er in de cafetaria aan de hand was. Toen hij doorkreeg dat er een overval plaatsvond en hij de verdachten zag vluchten, besloot de man in te grijpen. Hij zette met zijn auto de scooter van de vluchtende jongens klem.

De overvallers gingen er daarna lopend vandoor en konden korte tijd later door de politie worden aangehouden. Bij de overval maakten de jongens niets buit. Een derde jongen die werd aangehouden, bleek niets met de overval te maken te hebben.

Eis van OM

Vanwege de jonge leeftijd van de verdachten vond de behandeling maandag achter gesloten deuren plaats. Het OM eist taakstraffen van 160 en 120 uur en bijna 200 dagen voorwaardelijke jeugddetentie tegen de twee. Ook moeten de jongens in behandeling en krijgt, als het aan het OM ligt, een van de verdachten een enkelband.

De rechter doet over twee weken uitspraak.

Cafetaria De Buurman vierde vorig jaar het 35-jarige jubileum, maar een echt feest werd het niet. Twee maanden voor de overval was cafetariahouder Henri van Son ook al doelwit. Hij vertelt erover in deze video: