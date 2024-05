Bewoners ondergelopen huizen zijn ten einde raad: 'Dit is een drama'

“Ik heb het in de 27 jaar dat ik hier woon al zeker zes keer meegemaakt. De gemeente doet er gewoon niks aan.” Wouter en Aimée zagen afgelopen weekend hoe hun huis aan de Roosendaalseweg in Kruisland voor de zoveelste keer onderliep met water. Op maandag is het nog steeds een ravage in hun pas gerenoveerde woning. “Op deze manier is het hier dweilen met de kraan open. We hebben voor duizenden euro’s schade”, zegt Aimée.

Tijdens de hevige stortbui afgelopen zaterdag liep het water in een mum van tijd via de voordeur hun woonkamer in. Wouter zag met lede ogen aan hoe als eerste de splinternieuwe vloer eraan moest geloven. “Daarna kwamen de plinten en de radiatoren van de muur. We hebben geprobeerd met handdoeken en emmers het water tegen te houden, maar er was geen beginnen aan. Onze net aangelegde tuin is helemaal zwart van de modder. We waren bijna klaar met verbouwen en dan gebeurt er zoiets, dit is een drama.”

De nieuwe vloer bij Aimée en Wouter is volledig vernield (foto: Erik Peeters)

Ook bij hun overbuurman Joffre Wakelkamp liep zaterdag voor de vierde keer in tien jaar tijd zijn huis onder water. Naast schade aan zijn interieur zorgt het optrekkend vocht nog steeds voor een nare geur in zijn huis. De bewoners houden de gemeente aansprakelijk voor de ellende. Wouter: “Ze weten al jaren dat de rioleringspompen dit soort pieken niet aankunnen maar er wordt niks aan veranderd. Ik heb daarom maandagochtend een klacht ingediend. Verder wil ik samen met de andere gedupeerden met de gemeente om de tafel om dit op te lossen. Want zo kan het niet verder.”

Alsof de schade in en rond zijn huis nog niet erg genoeg was, zag Wouter zaterdag tot zijn grote verdriet dat ook zijn auto was volgelopen met water. “Toen ze de auto wegsleepten, liep het water er langs de portieren uit. Alle bekleding is kletsnat geworden, ik heb geen idee wat hiervan de schade is.” Wouter en Aimée hopen dat de verzekering alle kosten dekt. “Ik lig daar wakker van omdat het nog erg spannend is. Want hoe je het ook wendt of keert, dit kost je altijd geld. Ik hoor al van mensen dat ze willen stoppen met het betalen van de rioolheffing. Want waarom zou je nog betalen wanneer je hier ’s nachts zonder licht zelf het water uit je huis moet scheppen”, zegt de Kruislandse. De gemeente Steenbergen, waar Kruisland onder valt, laat in een reactie weten dat ze de klachten van de bewoners ‘zeer serieus neemt’. De burgemeester die na de hoosbui meteen poolshoogte kwam nemen, heeft hierover zaterdag al een 'goed gesprek' gehad met de gedupeerden. Over een mogelijke oplossing is nog geen duidelijkheid.

