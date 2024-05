Meer dan honderdduizend mensen op de bon dankzij flitspalen

Er wordt behoorlijk wat geflitst in onze provincie. In de eerste vier maanden van dit jaar werden maar liefst 116.321 mensen betrapt door een flitspaal. Het grootste deel van deze verkeersovertreders kreeg hun kiekje mét bijbehorende boete thuisgestuurd omdat ze te hard reden. Een hele hoop boetes dus, maar toch een beetje minder dan vorig jaar. Toen werd in dezelfde periode bijna vijfduizend keer meer geflitst.

De cijfers worden iedere vier maanden bijgehouden door het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Deze uitvoeringsorganisatie zorgt onder andere voor het innen van verkeersboetes. Dat waren er dit jaar dus iets minder dan vorig jaar. Van de ruim honderdzestienduizend boetes was het grootste deel voor te hard rijden. Een klein deel kreeg een boete voor het door rood rijden.

Eindhoven vaakst geflitst

De cijfers van het CJIB laten ook zien welke flitspalen in onze provincie veel plaatjes schoten. In Eindhoven draaide de flitspaal overuren. De paal aan de Geldropseweg ter hoogte ven lichtmast 262 bracht het meeste geld in de staatskas: daar werden ruim elfduizend bestuurders geflitst. Dit is de top vijf drukste flitspalen:

Eindhoven Geldropseweg ter hoogte van lichtmast 262, 11.630 boetes Erp Veghelsedijk ter hoogte van hectometerpaal 4.0, 5.834 boetes Helmond N270 Europaweg kruising Hortsedijk, 5.216 boetes Gemert-Bakel N272 Elsendorpseweg ter hoogte van hectormeterpaal 9.6, 3.092 boetes Roosendaal Burgemeester Schneiderlaan nabij kruising Bovendonk, 2.827 boetes

Begin van dit jaar werd duidelijk dat de drukste flitspaal van Brabant in Helmond stond. De flitspaal aan de N270/Europaweg, kruising Hortsedijk flitste gemiddeld zo'n 71 keer per dag. In de eerste vier maanden van dit jaar werden achtduizend auto's geflitst. Volgens de cijfers lijkt het er dus op dat mensen hun rechtervoet iets vaker in bedwang hebben gehouden.

Bellen op de fiets

Niet alleen automobilisten moesten hun portemonnee trekken voor het CJIB. Fietsers werden gecontroleerd op het gebruiken van hun telefoon in het verkeer. Ondanks dat het sinds 2019 verboden is om met je telefoon in de hand op de fiets te zitten, konden een krappe 1800 fietsers het niet laten. In Tilburg werden de meeste fietsers op de bon geslingerd.

Tilburg, 325 boetes Eindhoven, 254 boetes 's-Hertogenbosch / Breda, 180 boetes

Meeste verkeersdoden

Ondanks dat er minder geflitst werd in deze eerste vier maanden dan in dezelfde periode vorig jaar, wordt er nog steevast te hard gereden in onze provincie. Onlangs werd aan de hand van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek duidelijk dat in Brabant de meeste verkeersdoden vallen. In 2023 waren dat 120 mensen. Dat is een op de vijf van alle verkeersdoden in Nederland.

