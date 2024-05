Asielzoekerscentrum blijft open, maar wordt wel kleiner

Het asielzoekerscentrum in Budel blijft open, maar wordt wel kleiner. Dat staat in een nieuw contract tussen de gemeente Cranendonck en het COA, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers. De gemeenteraad had juist de wens om het asielzoekerscentrum na 1 juli 2024 te sluiten, maar dat gaat niet gebeuren.

In het dorp Maarheeze, dat vlak bij het azc ligt, klagen bewoners al jaren over overlast. Ook in Budel is overlast. Het draagvlak voor het azc in zijn huidige vorm is daardoor klein geworden. De bewoners spraken zich eerder ook uit in een enquête in opdracht van de gemeente. 56 procent zag een nieuw azc niet zitten. De gemeenteraad nam een paar jaar geleden een voorstel aan om het azc per 1 juli van dit jaar te sluiten.

Maar de gemeente Cranendonck maakte woensdag op de website bekend dat het azc niet dicht gaat. Het is juridisch niet mogelijk om de wens van de gemeenteraad uit te voeren. Het laatste contract dat de gemeente afsloot was namelijk gericht op langdurige samenwerking. Wel gaat het aantal bewoners van 1500 naar 960. De opvanglocatie waar asielzoekers vlak na aankomst naartoe gaan, de zogeheten COL, wordt kleiner. Daar komen nu 300 plekken.

De overlast in Cranendonck wordt vooral veroorzaakt door mensen die weinig kans maken op asiel. Door de COL kleiner te maken, hoopt de gemeente korte metten te kunnen maken met de overlast. De samenstelling van de groep gaat zo veranderen en de locatie zou dan beter beheersbaar moeten worden.

Het gaat nog jaren duren voordat het azc in Budel kleiner is. Het aantal inwoners wordt stapsgewijs afgebouwd, zo staat in raadsstukken te lezen die de gemeente op de website heeft gezet. Het COA heeft tot eind 2027 de tijd gekregen om te komen tot 960 inwoners.

In het contract staan nog meer voorwaarden waaraan het COA moet gaan voldoen. Zo moet bij ernstige overlast bij voorkeur binnen twee weken een plan van aanpak worden gemaakt. Ook kan de gemeente het contract tussentijds opzeggen als het COA zich niet aan de afspraken houdt.