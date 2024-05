Blijvende gehoorschade bij agenten na gooien met vuurwerk, werkstraf geëist

Tegen een man van 20 jaar die op oudejaarsdag 2022 in zijn woonplaats Helmond zwaar vuurwerk gooide naar twee agenten, is bij de rechtbank in Den Bosch een werkstraf van 160 uur geëist. Beide agenten zullen vermoedelijk hun leven lang last houden van wat hen toen overkwam. Agent Els zei eind vorig jaar tegen Omroep Brabant dat ze beiden bij elke knal in de stress schieten: "We zijn ons toen rot geschrokken.”

Tijdens de zitting gingen de agenten op indringende wijze in op de gevolgen die de actie van de man uit Helmond voor hen heeft gehad. Een van de twee stelde in haar slachtofferverklaring dat haar leven letterlijk in één klap veranderde. “Iets waar ik me alles bij kan voorstellen”, zei de officier van justitie.

Luide knal

Tegen half twee die oudjaarsdag in 2022 kregen agenten een melding om naar station Brandevoort in Helmond te gaan. Een groep jongeren zou daar vuurwerk hebben afgestoken in de fly-over, een brug over het spoor. Bij het pleintje voor het station werd vanuit een groep jongeren vuurwerk gegooid in de richting van de twee agenten. Het ontplofte met een luide knal en de jongeren gingen ervandoor. Kort daarna wisten de agenten de verdachte aan te houden. Op bewakingsbeelden was te zien dat hij degene was die het vuurwerk in de richting van de politie had gegooid.

Uit onderzoek blijkt dat beide agenten door de harde knal tinnitus (oorsuizen) hebben opgelopen. Eén van de agenten heeft daarnaast een ernstige gehoorbeschadiging opgelopen en is nog altijd niet volledig aan het werk. In een slachtofferverklaring werd verteld dat haar leven letterlijk in één klap is veranderde: "Iets waar ik me alles bij kan voorstellen", zegt de officier van justitie.

De verdachte betuigde op zitting spijt. Desondanks tilt het Openbaar Ministerie zwaar aan het feit dat juist twee agenten het slachtoffer zijn geworden van deze actie: “Om die reden, maar ook gezien de ernstige en waarschijnlijk blijvende gevolgen voor de twee politieagenten is alleen een maximale werkstraf op zijn plaats.”

Wel werd rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, bij wie een lichtverstandelijke beperking is vastgesteld. Hem wacht nog eens een werkstraf van 80 uur als hij weer de fout ingaat.

