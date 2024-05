Paleisbrug Den Bosch krijgt in 2025 nieuwe liften: kosten 1,4 miljoen euro

De Paleisbrug in Den Bosch krijgt in 2025 twee nieuwe liften. De brug verbindt het Paleiskwartier met de oude Bossche binnenstad. Vanwege een groot aantal storingen staan de liften van de brug al sinds 2021 stil. Aan de nieuwe liften hangt wel een fors prijskaartje: bijna 1,4 miljoen euro. De gemeenteraad moet er in juli nog akkoord op geven.

Er is een belangrijk verschil tussen de oude en de nieuwe liften. De oude, schuine liften stonden regelmatig stil waardoor er mensen opgesloten raakten. Om de toegankelijkheid van de burg voor iedereen te waarborgen, komen er op termijn nieuwe liften. De nieuwe liften zijn niet meer schuin, maar verticaal. Ze zijn minder storingsgevoelig en bovendien worden slijtage van onderdelen en het onderhoud met computers in de gaten gehouden. Tijdelijke liften

Sinds enkele maanden zijn er bij de uiteinden van de brug tijdelijk verticale liften geplaatst. Volgend jaar worden die vervangen door de nieuwe liften. Die krijgen een nieuw uiterlijk van voornamelijk glas. Ook hierover moet de gemeenteraad nog een besluit nemen. Kunstobject

De oorspronkelijke schuine liften gaan dienst doen als kunstobject. Twee kunstenaars zijn daar inmiddels mee aan de slag gegaan. Halverwege juni worden de kunstwerken onthuld.