Bossche coffeeshops mogen nu ook wiet verkopen aan buitenlanders

Bossche coffeeshops mogen voortaan ook buitenlanders toelaten in hun zaak. De gemeente Den Bosch heeft namelijk besloten dat ze niet meer gaat controleren of bezoekers van de shops ook daadwerkelijk Nederlander zijn of in Nederland wonen. Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad.

Coffeeshops zijn gebonden aan regels. Ze mogen geen reclame maken, alleen hasj en wiet verkopen en er mag niet verkocht worden aan jongeren onder achttien. Ook is de regel dat je alleen cannabis mag kopen als je Nederlander bent of in Nederland woont. Dat is het zogeheten 'ingezetenencriterium'. De handhaving van de regel ligt bij de gemeente. Coffeeshops moeten bezoekers zelf controleren door om een legitimatiebewijs te vragen. De regel is bedoeld om drugstoerisme naar Nederlandse steden te voorkomen. Den Bosch telt vijf coffeeshops. Tot dusver was het zo dat de burgemeester bij het meermaals overtreden van de regel een coffeeshop kan sluiten.

"Geweigerde personen hangen in de omgeving, in de hoop om tóch aan softdrugs te komen."

Maar het naleven van de regel om buitenlanders te weren, zou volgens de gemeente juist voor veel gedoe zorgen: “Het zorgt op dagelijkse basis voor conflicten en onrust aan de deur. Ook blijven geweigerde personen hangen in de omgeving, in de hoop om via andere klanten tóch aan softdrugs te komen. De impact voor de omgeving en de bedrijfsvoering van de coffeeshop is daarmee groot. Daar staat tegenover dat van drugstoerisme in onze gemeente géén sprake is.” Handhaven op de regel dient daarom niet het gewenst doel, dus worden coffeeshops hier niet meer op gecontroleerd. De afweging is volgens de gemeente gemaakt in samenspraak met de politie en het Openbaar Ministerie.

“Dit scheelt heel veel werk en heisa aan de deur voor onze portiers.”