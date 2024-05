112-nieuws: eigenaars brillen gezocht • hardrijders zijn rijbewijs kwijt

10.17

Twee automobilisten moesten afgelopen nacht hun rijbewijs inleveren bij de Verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant vanwege te hard rijden. Een werd aangehouden in de gemeente Waalwijk. Deze bestuurder reed met een snelheid van 183 kilometer per uur over de weg, waar 100 kilometer per uur de maximumsnelheid is. Een andere automobilist reed 62 kilometer per uur te hard. Waar die dit deed, is niet naar buiten gebracht.