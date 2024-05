112-nieuws: man rijdt tegen gevel • wateroverlast in Maarheeze

14.03

In de productiehal bij Munsters staalbouw aan de Haagse Beemdweg in Helmond is vanmiddag brand uitgebroken in een wand van of bij de afzuiginstallatie. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. De brandweer was met twee blusvoertuigen en een hoogwerker aanwezig. Het pand werd ontruimd en het personeel stond daarom buiten. Er is niemand gewond geraakt.