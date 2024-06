Explosies bij Shell dreunen 10 jaar later nog na: 'Alsof de wereld verging'

Bij Shell Moerdijk vond tien jaar geleden een explosie plaats. Shell Moerdijk, een dag nadat er een grote brand heeft gewoed (Foto: ANP/Bram van de Biezen). De explosie bij Shell was tot ver buiten Brabant te voelen (foto: ANP/Erald van der Aa). Volgende 1/3 Bij Shell Moerdijk vond tien jaar geleden een explosie plaats.

“Het was doodeng. Zo erg zelfs dat we geen andere keuze zagen dan ons zo snel mogelijk uit de voeten te maken.” Bianca en Kees wonen op een steenworp afstand van Shell Moerdijk. De zware explosies in de fabriek die hen tien jaar geleden de stuipen op het lijf joeg, staan nog steeds op hun netvlies gebrand. “Het leek alsof de wereld verging”, aldus Bianca van Vugt.

Op dinsdagavond 3 juni 2014 gaat het mis bij het opstarten van een fabriek bij Shell Moerdijk. Rond elf uur ’s avonds volgen er kort na elkaar twee enorme ontploffingen die de wijde omgeving op haar grondvesten doet schudden. Brandende onderdelen worden tot bijna een kilometer weggeslingerd. Een vuurbal van zo’n dertig tot veertig meter hoog kleurt de hemel boven West-Brabant oranje. Als door een wonder raken er ‘slechts’ twee medewerkers gewond.

"Ik wist meteen dat het foute boel was en de hele wijk zou kunnen ploffen."

“We zaten televisie te kijken en toen kwam die knal. Het ging door je hele lijf. Het huis stond te trillen en daarna volgde een schokgolf. Ik wist meteen dat het foute boel was bij Shell en dat bij een kettingreactie de hele wijk hier zou kunnen ploffen. Dat heeft mijn vader, die ook voor Shell heeft gewerkt, mij van kinds af aan ingeprent.”

Bianca van Vugt woont op een steenworp afstand van Shell Moerdijk (foto: Erik Peeters)

De explosies ontstonden in een reactor van de chemische fabriek, door een reactie tussen stoffen. Kort na de brand trok Shell het boetekleed aan. “Laten we voorop stellen dat dit nooit had mogen gebeuren”, aldus general manager Shell Moerdijk Richard Zwinkels. Tijdens de rechtszaak die later volgde, stelde het openbaar ministerie dat de omgeving van de fabriek en de werknemers 'door het oog van de naald zijn gekropen'.

"De lichtmassa was zo heftig dat we buiten de krant konden lezen."

Rikus en Ina Leehuis wonen onderaan de dijk in Noordschans, pal naast het industrieterrein. Rikus herinnert zich de explosies als de dag van gisteren. “Het was een verschrikkelijke dreun. De lichtmassa was zo heftig dat we buiten de krant konden lezen. Bij mijn buren zijn er ramen gesprongen. Gelukkig hadden wij geen schade. Ik was niet bang, maar je weet op dat moment niet wat er gebeurt. Voor hetzelfde geld gaat de hele boel de lucht in.”

Ina en Rikus Leehuis wonen naast de fabriek van Shell Moerdijk (foto: Erik Peeters)

Volgens de rechter was er geen sprake van opzet, maar had het bedrijf niet voldoende maatregelen getroffen om de explosies te voorkomen. Shell werd voor dit feit in combinatie met het lekken van een gevaarlijke stof anderhalf jaar later, op de vingers getikt en veroordeeld tot een boete van 2,5 miljoen euro. Ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid concludeerde in haar onderzoek naar het incident dat Shell te weinig oog had voor de risico's.

"Een herhaling van tien jaar geleden is uitgesloten, dat weet ik honderd procent zeker.”

“Het incident heeft diepe indruk gemaakt op onze medewerkers, vandaar dat we er maandag bij stil zullen staan. Niet alleen om terug te kijken, maar vooral ook met elkaar te praten over wat we ervan geleerd hebben”, legt general manager Zwinkels uit.

General manager Richard Zwinkels van Shell Moerdijk (foto: Erik Peeters).