Uitbreidingsplannen defensie op vliegbasis Volkel gaan misschien niet door

Er is kans dat er rond vliegbasis Volkel niet meer dan nu met straaljagers gevlogen gaat worden. Het ministerie van Defensie gaat onderzoeken of er ook met straaljagers gevlogen kan worden vanaf Lelystad Airport in Flevoland, Airport Eelde in Groningen en Twente Airport in Overijssel. Als dat mogelijk is, maakt dat de uitbreiding van vluchten vanaf Volkel misschien overbodig.

Defensie is al een hele tijd op zoek naar plekken waar ze haar activiteiten kan uitbreiden. Met de internationale oorlogsdreiging is er meer ruimte nodig om te oefenen. Maar daar zitten ze rond vliegbasis Volkel helemaal niet op te wachten. Ze hebben al meer dan genoeg herrie van de straaljagers, vinden ze. “Het is hier al vergeven van geluid. Meer is echt niet acceptabel”, zegt Marius Wijdeven uit Volkel. Hij volgt de ontwikkelingen rond de basis al jaren. Op dit moment stijgen er in Nederland ieder jaar zo’n 4700 straaljagers op, waarvan 2000 vanaf vliegbasis Volkel. Door nieuwe afspraken met de NAVO en de oorlog in Oekraïne wil Defensie de komende jaren meer gaan vliegen. Zo’n 2300 vluchten per jaar extra. Daarvoor werd in de uitbreidingsplannen vooral gekeken naar Brabant. Daarvoor zouden de geluidsbarrières van Volkel groter gemaakt kunnen worden. Maar er wordt ook gekeken of er gevlogen kan worden vanaf Eindhoven Airport, Woensdrecht en Gilze-Rijen. Ook wil defensie vliegbasis De Peel weer openen.

Niet alleen voor straaljagers zoek defensie naar meer ruimte. In onze provincie zijn er ook voor de andere legeronderdelen ideeën voor uitbreiding. Het militaire oefenterrein op de Oirschotse Heide uitbreiden met tweehonderd hectare.

De Nassau-Dietzkazerne in Budel, nu nog een asielzoekerscentrum, zelf weer gaan gebruiken.

Meer laagvlieggebieden en landingsplaatsen voor helikopters.

Een groter terrein om te oefenen met explosieven bij Reek.