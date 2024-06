Speeltuin na agressie bezoekers weer open met beveiliging

Speeltuin De Splinter in Eindhoven is een maand na de sluiting vanwege agressie door bezoekers, zondag weer open gegaan. Voortaan houden beveiligers, die de naam 'Sfeerbeheerder' hebben gekregen, een oogje in het zeil. Op deze eerste zondag in juni verliep alles probleemloos in de speeltuin. Opmerkelijk detail, doorgaans zijn niet kinderen die ruzie maken het probleem, maar de volwassenen.

Beveiliger Todo is een man met een postuur waarmee niet te spotten valt. Hij staat in een blauw jack met het opschrift Sfeerbeheerder bij de ingang van de gigantische speeltuin De Splinter. Voor die naam Sfeerbeheerder is bewust gekozen, zegt hij: "Handhaving en beveiliging wordt vaak als nep politie gezien, een sfeerbeheerder is iets heel anders. Wij zijn er voor volwassenen en kinderen." De vriendelijke en goedlachse Todo zegt dat vrijwel alle problemen die zich voordoen met praten zijn op te lossen. " Als iemand hier rookt, of alcohol drinkt, dan spreek ik ze daar even op aan."

De problemen worden voornamelijk door volwassenen veroorzaakt, zegt Todo: " Het ergste is als kinderen effe woorden hebben. Dan gaan de ouders er zich mee bemoeien en soms worden ze zelfs fysiek naar andermans kinderen. Dat kan echt niet." Todo, die zelf ook vaak met zijn kinderen in De Splinter komt vindt het diep triest dat beveiliging en toezicht nodig is : "Ik vind het de grootste onzin ooit, dat wij hier nodig zijn. Ik kom hier al jaren en dat wij hier nodig zijn, daar had ik niet op gehoopt en niet verwacht, maar helaas is het wel nodig.