Verbreding A50 op lange baan, ondernemers balen: 'Cruciaal voor de regio'

De verbreding van de A50 tussen Oss en knooppunt Ewijk in Gelderland gaat voorlopig niet door. Dat heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laten weten. Er kan niet genoeg stikstofruimte gevonden worden om het project nu door te laten gaan. En daar balen de ondernemers in de regio enorm van. “Weer een project dat niet doorgaat.”

Al heel lang wordt er gezocht om het fileprobleem op de A50 bij Ravenstein op te lossen. De bedoeling is om de weg van Oss naar Ewijk te verbreden van twee naar drie rijstroken. Daarvoor moet de brug over de Maas bij Ravenstein worden aangepast. Voor fietsers en landbouwverkeer wordt er een nieuwe brug over de Maas gebouwd. De bedoeling was dat het werk in 2028 zou beginnen. Maar dat wordt nu uitgesteld. Er kan niet genoeg stikstofruimte in het gebied gevonden worden. In de buurt van de snelweg liggen Natura 2000 gebieden. Dat maakt de verbreding lastig. Er moeten genoeg maatregelen worden genomen om de stikstofuitstoot te compenseren. Maar zelfs wanneer het lukt om genoeg boeren in het gebied uit te kopen is dat niet genoeg om het project door te laten gaan.

"De filedruk blijft alleen maar stijgen."

Paul Teeuwen van werkgeversorganisatie VNO-NCW Brabant Zeeland baalt als een stekker. “De A50 is cruciaal voor de regio. Het is de verbinding tussen Arnhem en Nijmegen en de Brainportregio. Het kan toch niet zo zijn dat er weer een project komt stil te liggen?” Want het is niet het eerste wegenproject in Brabant dat niet door kan gaan door de stikstofproblematiek. Al eerder werd duidelijk dat de verbreding van de A58, de A2 en de A67 zijn uitgesteld. Daar komt nu dus ook de A50 bij. “De filedruk in Brabant is de grootste van Nederland”, vervolgt Teeuwen. “En die zal de komende jaren alleen maar toenemen.”

"Cruciaal dat er snel wat gebeurt."