'Duitse huurbolides op de weg steeds zeldzamer: gasten raken ontmoedigd'

Hij is volgens de politie een uitzondering, de 22-jarige automobilist uit Roosendaal die zaterdag ter hoogte van Steenbergen met 235 kilometer per uur over de snelweg scheurde. De aanpak om dit soort verkeershufters in Duitse huurauto's van de weg te halen, werpt volgens de politie namelijk vruchten af. In West-Brabant staat de teller inmiddels op 130 in beslag genomen bolides.

Twee jaar geleden startte de politie Zeeland-West-Brabant met het project 'Mietwagen' (Duits voor huurauto). Aanleiding was het verkeersdrama in 2022 in Oud Gastel waarbij een Roosendaler in een Duitse huurauto twee moeders en twee kinderen doodreed. Sindsdien werken de burgemeesters van Roosendaal en Halderberge, de politie en het openbaar ministerie samen om de huurauto’s van de verkeersovertreders af te pakken. Bedreigend

“Het zijn vrijwel altijd jonge mannen die eigenlijk niet in staat zijn om auto’s met zoveel pk’s onder controle te houden. Wanneer dit soort auto’s in een wijk voorbijscheurt, is dat levensgevaarlijk”, legt projectleider Martijn Mol van de politie uit. Alle huurauto’s met een Duits, Pools of Belgisch kenteken kunnen in West-Brabant rekenen op extra aandacht van de politie. Wanneer blijkt dat er is gerommeld met een huurcontract wordt de bestuurder beschuldigd van joyriding en de auto in beslag genomen. Daarnaast worden de gegevens van de automobilist gedeeld met de Belastingdienst. Zij controleren waarvan de jonge bestuurders de huursom van soms wel vijfduizend euro per maand betalen.

"Je merkt dat het rondgaat onder deze gasten en dat het ze afschrikt."