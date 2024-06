Aanslag op huis van agent: 10.000 euro voor de gouden tip naar de daders

Justitie gaat tot het uiterste om de daders te pakken te krijgen die vorig jaar in Breda een aanslag pleegden op het huis van een agent en zijn gezin. Er is een beloning uitgeloofd van 10.000 euro voor de gouden tip die naar de aanslagplegers leidt. Ook worden maandag voor het eerst foto's van de verdachten getoond in het opsporingsprogramma Bureau Brabant.

In september 2023 plakten twee daders een vuurwerkbom tegen het huis in de Passsendalestraat. Opmerkelijk is dat de daders voor deze aanslag foto's van zichzelf maakten. Deze beelden worden nu door de politie gedeeld. Op de foto's zijn opvallende details te zien. Daarbij gaat het onder meer om gele werkhandschoenen en een jas van het merk Nike. Op deze Nike-jas staat het logo van de voetbalclub Inter Milan.

Gedeelde foto's door de politie van de daders (foto: Bureau Brabant).