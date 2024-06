Onrust op basisschool houdt aan: ouders willen juffen terug en directie weg

Ouders van leerlingen van basisschool De Ster in Westerhoven willen dat de directie van de school opstapt. Dat zegt het oudercomité in een petitie die woensdagmiddag aan de schoolleiding wordt overhandigd. Belangrijkste reden voor de onvrede onder de ouders: het wegsturen van drie juffen.

De petitie is een nieuwe stap van de ouders nadat er onrust ontstond op De Ster na het wegsturen van de juffen die inmiddels alle drie ziek thuis zitten. Volgens Eric van der Palen, woordvoerder van de bezorgde ouders, is er na verschillende gesprekken met de leiding en de scholenkoepel Atalenta nog steeds veel onvrede en onbegrip onder vaders en moeders over de situatie.

"Er blijven nog veel vragen onbeantwoord", vertelt Van der Palen. Zo is de officiële verklaring van het schoolbestuur over het vertrek van de juffen dat er een verschil van inzicht is over de manier van onderwijs op De Ster. "Er wordt gezegd dat er andere visies zijn. Maar ons wordt niet duidelijk gemaakt om welke visies het dan gaat."

Een ander probleem op De Ster is het verloop onder het personeel zegt Van der Palen. "Mijn zoontje zit in groep zes en heeft dit jaar al vijftien verschillende leraren gehad. Er zijn zoveel invallers geweest. Groep acht is nu op schoolkamp zonder de vaste juf en het is maar de vraag of hun eindmusical doorgaat. De kinderen zelf balen ook erg van hoe het nu gaat."

Oudergesprekken, CITO-toetsen, schoolrapporten en de overstap van het basis- naar het voortgezet onderwijs zouden door de chaotische situatie op de school ook in het honderd lopen, zo valt in de petitie van de ouders te lezen. Ze spreken over een onveilige leeromgeving voor de kinderen, maar ook voor de leerkrachten.