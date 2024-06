'Hartstikke smerig' drugslab in Bosschenhoofd: weer man opgepakt

De politie heeft opnieuw iemand opgepakt voor het drugslab dat een paar maanden geleden in Bosschenhoofd werd ontdekt. Het gaat om een man. Meer details over de verdachte worden niet gegeven door het Openbaar Ministerie (OM) in Breda, zo bleek woensdag in de rechtbank tijdens een tussentijdse zitting. Twee andere verdachten in deze zaak zitten al vast. Intussen is ook duidelijk dat de partner van een van hen met haar drie kinderen alsnog uit huis is gezet.

Verdrietig Daarop kwam de eigenaar van het huis en het bedrijfspand in actie om ze alsnog weg te krijgen. Hij won een kort geding waardoor het gezin alsnog weg moest naar een ander huis in de regio. Dit noemt de advocaat van de verdachte bewoner verdrietig, omdat hiervan ook twee jonge kinderen de dupe zijn.

De advocaat van de man uit Bosschenhoofd zegt dat zijn cliënt van niks wist. Er zou ook geen enkel DNA-spoor van hem zijn gevonden in het lab. DNA was er wel van de man uit Oudenbosch. Dat vond de politie in een gasmasker binnen. Maar zijn advocaat vindt dat er onvoldoende bewijs is dat hij daar binnen drugs maakte. "Zijn rol is totaal onduidelijk", zei de advocaat. De officier van justitie was stellig. "Meneer was de kok", zei de aanklager.

Hout hakken

De politie ontdekte dat de bewoner gasmaskers zocht, ook wel 'volgelaatsmaskers' genoemd. 'Omdat ik hout hak' zou de man tegen de politie hebben gezegd. Het was tegen inademing van fijnstof. Maar de officier gelooft daar helemaal niks van: "Ik heb nog nooit iemand gezien met zulke filters voor hout." Hij noemde het lab 'hartstikke smerig'.

De politie onderzoekt onduidelijke geldstortingen van de bewoner. Drie ton in vijf jaar tijd. Zonder dat er belasting over werd betaald, meldde de officier. De verdachte zegt dat het uit houthandel komt maar het OM gelooft ook dat niet. Ook de partner van de man is intussen verhoord op beschuldiging van witwassen.

Verborgen camera

De politie hield het drugspand al een tijdje stiekem in de gaten. Agenten hadden een camera verstopt. Op de beelden was volgens de officier van justitie vreemd gedrag zichtbaar. Zo is gefilmd dat de man uit Oudenbosch in zijn auto voorbij komt rijden. Hij rijdt door, parkeert de wagen helemaal aan de andere kant van het dorp en wordt dan opgehaald door de bewoner van het pand om vervolgens terug naar het drugslab te rijden.

Het onderzoek naar de derde man die is opgepakt, gaat nog verder. Meer details hierover zijn niet bekendgemaakt. De twee mannen uit Bosschenhoofd en Oudenbosch blijven in voorarrest tot de volgende tussentijdse zitting over drie maanden.