Drie verdachten opgepakt na vondst drugslab

In een loods aan de Bergdijk in Someren is een drugslab ontdekt. De politie heeft drie verdachten aangehouden.

In de loods werden vermoedelijk synthetische drugs gemaakt. Of het om een actief lab gaat, is nog niet bekend. "Wij doen onderzoek", schrijft de politie op X. Ze krijgt daarbij hulp van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO). Het is niet de eerste keer dat er aan de Bergdijk een drugslab wordt gevonden. Eerder gebeurde dat al in 2020. Destijds werden er bij een inval grote hoeveelheden chemisch afval en tientallen wapens gevonden.