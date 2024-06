Oud-directeur woningcorporatie de cel in: 'Ik heb jaren in een hel geleefd'

In het gerechtshof van Den Bosch kwam deze week een einde aan een van de langst slepende rechtszaken in Brabant. De zaak draaide om Walter Vermeulen, oud-directeur van woningbouwvereniging Laurentius in Breda. Na vele jaren is hij definitief veroordeeld voor oplichting van zijn eigen werkgever, omkoping en witwassen. Hij moet een jaar de cel in.

De oudste misdrijven die de politie kon terughalen dateren van 2005. Vermeulen was toen al een paar jaar de baas van Laurentius. Hij zette woningbouwprojecten op. Maar met zijn portemonnee vol miljoenen euro's omzeilde hij het toezicht.

Enveloppen

Vermeulen (62) werkte samen met medeverdachte Wildhage Planontwikkeling. Dat bedrijf verkocht woningbouwprojecten in Terneuzen aan Laurentius en kreeg een onverklaarbaar hoge prijs daarvoor.

Als tegenprestatie kreeg Vermeulen geld toegeschoven in enveloppen van de twee directeuren van Wildhage, onder wie Wim Snoeren. en een inmiddels overleden verdachte. Stiekeme een-tweetjes dus. Vermeulen waste zo ook geld wit, tot boven de zeven ton.

Proces

In 2012 werden de verdachten ontmaskerd. Er volgden arrestaties en er kwam een groot en langdurig onderzoek en een jarenlang proces. Na diverse veroordelingen door de rechtbank en het gerechtshof, stuurde de Hoge Raad een stukje van het dossier nog een keer terug naar Den Bosch. De hoogste rechters wilden een betere onderbouwing van de uitspraak.

Voor Vermeulen was dat opnieuw een kans om zijn verhaal te doen. Op een zitting twee maanden geleden bleef Vermeulen ontkennen dat hij had gesjoemeld. "Ik heb van meneer Snoeren geen geld onder tafel ontvangen", benadrukte hij.

Het eindoordeel van het gerechtshof in Den Bosch volgde deze week en was niet anders dan in de voorgaande rechtszaken. Oplichting, omkoping en witwassen zijn bewezen.

Niet integer

Alleen de straffen vielen wat lager uit. Dat is gangbaar als je lang in onzekerheid op je uitspraak moet wachten. Dan krijg je strafkorting. De termijn hier is 'zeer ernstig' overschreden, met vijf jaar en dat is uitzonderlijk.

Wat ook meespeelde in de straf, is dat Vermeulen en Laurentius -en andere bestuurders- een 'minnelijke schikking' hebben getroffen. De corporatie eiste van Vermeulen bijna 4 miljoen euro en 45 miljoen euro in totaal van alle bestuurders.

Uit onderzoek van Omroep Brabant bleek dat de ex-bestuurders waarschijnlijk niets terug hoefden te betalen aan de corporatie. Die moest het doen met een uitkering van 254.000 euro van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Maar wat er wel is afgesproken, blijft onbekend want alles is geheim.

Hondenfokker

Het gerechtshof legde deze week uiteindelijk 18 maanden cel op, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Dat betekent dat Vermeulen nu toch echt een jaar de gevangenis in moet.

Walter Vermeulen was altijd bij de behandeling van zijn zaak. Ook enkele maanden geleden. Hij vertelde toen opnieuw dat hij het zwaar had. "Ik vind 't lastig. Ik heb jaren in een hel geleefd. Ben alles kwijt geraakt."

Vermeulen zijn relatie strandde, zijn huis werd afgepakt. "Ik ben van antikraakpand naar antikraakpand gereisd met het dossier op mijn rug." Vermeulen was barman, tuinman en is nu hondenfokker.

Herseninfarct

Hoe het Wim Snoeren (75) van Wildhage is vergaan, is minder duidelijk. Hij was niet bij het proces. Zijn advocaat vertelde over zijn broze gezondheid.

Hij is veroordeeld voor dezelfde oplichtings- en omkopingspraktijken. En witwassen van ruim een half miljoen euro. Hem is een jaar cel opgelegd, waarvan de helft voorwaardelijk. Ook hij moet nu toch echt zijn straf uitzitten.

