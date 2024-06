Jongens (16 en 17) die snackbar met machete overvielen, hoeven cel niet in

Twee jongens (16 en 17) die in november 2023 met een machete en een mes snackbar De Buurman in Odiliapeel overvielen, krijgen een werkstraf. Ook moeten ze verplicht meewerken aan een psychologische behandeling.

De jongens wilden geld hebben voor sigaretten, om op stap te gaan en om een scooter te repareren en besloten daarom de snackbar te overvallen.

Ze gingen gewapend naar binnen en eisten geld van eigenaar Henri van Son. Toen hij de bivakmuts van één van de jongens wilde aftrekken, sloegen zij hem en bedreigden hem met een machete en een mes. De jongens pakten de kassalade, maar die zat vast met een kabel. Ze vertrokken zonder buit.

De jongens die in Sint Hubert en Wanroij wonen, mochten na enkele dagen voorarrest, de rechtszaak thuis afwachten, mits ze niet in Odiliapeel kwamen. Eén van hen kreeg ook een enkelband.

Nog meer op zijn kerfstok

De 16-jarige jongen krijgt een werkstraf van 160 uur. Bovendien moet hij elf dagen de cel in, maar die heeft hij in voorarrest al uitgezeten. Hij is niet alleen schuldig aan de overval, maar is ook veroordeeld voor diefstal van een scooter, heling van een bromfiets en nog een poging tot diefstal van een scooter.

De 17-jarige jongen krijgt een werkstraf van 80 uur en vier dagen cel opgelegd, die hij al heeft uitgezeten.

Psychische problemen

Volgens deskundigen hebben beide daders psychische problemen. Zonder hulp bestaat kans op herhaling. Bij de 16-jarige jongen is het daarom onder meer van belang dat hij zelfcontrole leert krijgen, zijn impulsen leert hanteren en controleren. Hij moet verplicht aan een psychologische behandeling meewerken.

De andere jongen moet blijven meewerken aan hulpverlening die is gericht op angst- en traumaproblematiek en ontwikkeling van zijn geweten.

Snackbareigenaar Henri van Son, is blij met de straffen voor de jongens. "Het is prima zo, de straffen zijn gelijk aan de eis. Hiermee is het wat mij betreft afgehandeld," zegt hij tegen Omroep Brabant.