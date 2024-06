Handtastelijke KMA-instructeur uit Vught krijgt werkstraf van 160 uur

Een 39-jarige KMA-instructeur uit Vught is maandag door de militaire kamer van de rechtbank veroordeeld tot een werkstraf van 160 uur. In het Bredase uitgaansleven heeft de instructeur in 2022 aan de billen en borsten van drie vrouwelijke collega's gezeten. Eind december 2022 werd hij op non-actief gesteld na meldingen van grensoverschrijdend gedrag.

De rechtbank vond de Vughtenaar ook schuldig aan een aanranding tijdens een militaire oefening in Oirschot. Dat gebeurde door met een vuurwapen een losse flodder af te vuren in de nabijheid van een cadet. Die hield aan die actie een piep in de oren over. De vrouwen deden pas op een later moment aangifte van de betastingen. Ze besloten daartoe om de volgende lichting cadetten niet te confronteren met het gedrag van de instructeur uit Vught.

Geen nieuwe feiten

Tegen de man was een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee weken met een proeftijd van twee jaar geëist. De officier had daarnaast ook een taakstraf van 160 uur geëist. De militaire kamer gaat niet helemaal mee in de eis van de officier.

De kamer zag geen reden om de militair een voorwaardelijke straf op te leggen omdat de betastingen twee jaar geleden hadden plaatsgevonden. In de tussentijd hebben zich geen nieuwe soortgelijke feiten voorgedaan. De militaire kamer vond een werkstraf van 160 uur daarom voldoende.

DIT GING ERAAN VOORAF:

Instructeur (39) KMA betastte drie vrouwen, OM eist taakstraf van 160 uur

KMA-instructeur per direct op non-actief om grensoverschrijdend gedrag

Vrouwen voelen zich onveilig door machocultuur' op de KMA in Breda