15.000 euro voor gouden tip over fatale overval bij kippenboer

Hij werd overvallen, mishandeld en stierf in het ziekenhuis. Maar wie zijn de daders die zo genadeloos toesloegen in het huis van kippenboer Jan van Mullekom in de zomer van 2022? Om dat te achterhalen, looft het Openbaar Ministerie nu een gouden tip uit van 15.000 euro.

Zwaar toegetakeld werd de 47-jarige Van Mullekom op 11 juli 2022 gevonden in zijn huis aan de Lage Brugweg in Helenaveen. Hij werd nog met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar aan zijn verwondingen.

Al snel werd uitgegaan van een gewelddadige overval, maar de precieze reden daarvoor, bleef een raadsel. De hoofdofficier van justitie looft nu 15.000 euro uit voor de tip die leidt naar de opheldering over de gewelddadige dood, zo werd maandag in Bureau Brabant bekendgemaakt.

"Wie weet iets? Help de daders te vinden zodat ook zijn familie rust kan vinden", vraagt politie. Tipgevers kunnen de politie bellen, maar ook anoniem melding doen via het team criminele inlichtingen (049-2394135).

Vier maanden later inbraak

Waar de inbrekers naar op zoek waren, is nog altijd een raadsel. Een aantal maanden na de overval werd ingebroken in het huis, terwijl dat door de politie verzegeld was. In Bureau Brabant werden eerder beelden getoond van die inbraak waarbij de daders een ruit insloegen.

De familie mocht 1,5 jaar na de overval nog altijd niet terug naar het huis. Of het huis inmiddels is vrijgegeven, is onduidelijk.

