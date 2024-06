Vaarwel woningnood? TU/e komt met vier nieuwe huizen uit een printer

Een huis maken met een betonprinter om personeel, tijd en arbeid te sparen. Het klinkt een beetje alsof je een economische crisis op wil lossen door 'gewoon' meer geld te printen. Toch is het wel echt de toekomst, als we de TU in Eindhoven moeten geloven. Nadat ze in 2021 het eerste huis uit een betonprinter lieten rollen, staan nu de volgende vier op de planning.

Ze komen in de Eindhovense wijk Bosrijk te staan, deze betongeprinte huizen. Tussen de 570.000 en 655.000 euro kosten ze nu nog. "Maar daar heb je dan ook echt een villa voor", legt hoogleraar Theo Salet van de TU/e uit. In 2015 bedacht hij het concept van de betongeprinte huizen. En daarna was het door ontwikkelen geblazen.

Want het concept is, om er toch maar wat beeldspraak in te gooien, niet in beton gegoten. Nadat in 2021 'betonkoppel' Harrie en Elize hun intrek namen in het allereerste betonprinthuis, kon er aan het model geschaafd worden. "We hebben naar de materialen gekeken en naar het ontwerp. En daar hebben we veel van geleerd", zegt betonprinter Peter-Paul Cornelissen.

Hij vergelijkt de ontwikkeling met de komst van de Tesla-auto's. "Die waren in het begin ook een stuk duurder dan nu." Het doel is namelijk echt om er ook wat zachter geprijsde huizen mee te printen, die ook op andere plekken kunnen staan. "Nu is het een bijzondere locatie met villa's, omdat het in Bosrijk is. We hebben ons daar aangepast aan de natuur. Maar de volgende stap is om met hetzelfde concept een ander type woning te gaan maken", vult hoogleraar Salet aan. Een rijtjeshuis, bijvoorbeeld.