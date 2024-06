Strafeisen tot 13 jaar tegen zware criminelen voor reeks beschietingen

Voor de rechtbank in Breda zijn hoge celstraffen geëist tegen zes mannen die aanslagen zouden hebben gepleegd. Met machinegeweren schoten ze 's nachts op een huis in Waalwijk waar een gezin lag te slapen. Ze deden dat ook bij een kapperszaak in Tilburg. Ook beschoot een van hen een auto met daarin een vader en negenjarige dochter. Er vielen geen doden bij de aanslagen. Bijna alle verdachten zijn nog jong maar ze hebben een indrukwekkende criminele staat van dienst. Vandaar de hoge strafeisen.

13 jaar cel vorderde justitie tegen een man uit Den Bosch. Het OM denkt dat hij de andere verdachten inhuurde in Amsterdam. Een van hen wordt ook gezien als organisator van de aanslagen. Alles wijst op een uit de hand gelopen conflict. Het OM noemde het wraakacties.

De uitvoerders beschoten 's nachts een huis met een gezin in Waalwijk, een kapperszaak in Tilburg en de vader en dochter in Tilburg.

Slapen

De beschieting van het huis in Waalwijk is opmerkelijk. De ex van de Bosschenaar woonde daar, samen met haar vriend. Zijn 10-jarige dochter lag daar te slapen toen de aanslag werd gepleegd. "Het is volstrekt onbegrijpelijk dat je zo verblind bent door wraakzucht dat je een huis laat beschieten met je kind binnen," zei de officier van justitie.

De Bosschenaar is geen bekende. Hij is de enige in deze megazaak zonder strafblad.

Dinsdag was vooral het openbaar ministerie (OM) aan het woord. Het voorlezen van de aanklacht nam een groot deel van de dag in beslag. Aan het einde maakten beide officieren van justitie de forse strafeisen bekend voor de moordpoging en bedreigingen.

Cokesmokkel

Een Amsterdamse medeorganisator willen ze bijna 12 jaar de cel in. Hij blijkt vorig jaar in Amsterdam te zijn veroordeeld tot vijftien jaar cel voor de smokkel van duizenden kilo's coke. Een andere verdachte is in het Duitse Koblenz veroordeeld voor plofkraken en zit die straf nu uit in Nederland.

De enige verdachte die sprak en een bekentenis aflegde hoorde 9 jaar tegen zich eisen. Hij bekende dat hij in de Van Mierisstraat in Tilburg op de vader schoot. Maar de dochter op de bijrijdersstoel heeft hij niet gezien, stelt de man.

Vuile handen

"Hij is de enige die echt vuile handen heeft gemaakt", zei de officier van justitie. "Hij zou hier tienduizend euro voor krijgen." Alleen van hem is exact bekend wat voor rol hij had bij de aanslagen.

De Amsterdammer herhaalde vaker dat hij zich schaamt en spijt heeft. Het OM toonde een video van een beveiligingscamera die de aanslag filmde. Ook deze verdachte is een bekende. Vorig jaar nog kreeg hij ruim 6,5 jaar cel voor een andere moordpoging in 2020, kort na de Brabantse aanslagenreeks.

Een andere verdachte is spoorloos. Hij was ook eerder voor een moord in beeld maar ging vrijuit. De eis nu: 11 jaar voor zijn bemiddelende rol.

Opsporingslijst

Er is tijdens het proces vaak een derde naam genoemd van een mede-opdrachtgever. Het gaat om een Amsterdamse drugsbaron die op de Nationale Opsporingslijst staat. Hij zit vast in Marokko. Tijdens dit proces is er niet gezegd of deze Brabantse aanslagen verband houden met de drugswereld.

Bijna alle verdachten zwijgen, eentje ontkent alles. Rond het proces is wat meer politie zichtbaar dan anders.

De komende dagen en volgende week volgen de pleidooien. Een uitspraak wordt op zijn vroegst in juli verwacht.

