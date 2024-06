Papa werd beschoten, dochter nog steeds doodsbang en ze is niet de enige

Een Tilburgs meisje van negen jaar dat ooggetuige was van een aanslag op haar vader is nog steeds niet de oude. Ze was net opgehaald van school door haar vader toen hij werd beschoten. Meer mensen kampen met de nasleep van schietpartijen in Waalwijk en Tilburg, nu vier jaar geleden. Dat werd dinsdag duidelijk op het proces tegen de vermeende daders uit Amsterdam.

Waar het allemaal mee begon? Dat is niet echt duidelijk, maar de vlam in de pan is wel bekend. Twee groepjes mannen hadden ergens ruzie over en probeerden bij elkaar verhaal te halen. En toen bezocht een van die groepjes de moeder van iemand uit de andere groep.

Raket

De zoon uit Den Bosch werd woest. Hij chatte dat 'de gouden regel' was overschreden: je gaat niet bij iemands moeder langs. "Moeten met lange wapens op ze knallen", staat in een chatbericht dat de politie onderschepte.

De woede knalde zowat uit de onderschepte berichten. Berichtjes over een huis opblazen, of een raket naar een huis schieten, maar ook racistische scheldwoorden over de slachtoffers. Pure wraak was snel merkbaar.

Kogels

'Magga op die osso bossen", chat iemand in de eerste uren van 17 mei 2020. Het is straattaal voor: 'ik heb een magazijn op dat huis leeggeschoten'. Met dat huis wordt een pand bedoeld in de James Ensorstraat in Waalwijk. Kogels uit een machinegeweer sloegen in de voorgevel. Het gezin binnen moet doodsangsten hebben uitgestaan. "Ze huis is net kapot geknald", is een andere chat diezelfde nacht. De dader dumpte een machinegeweer in de buurt.

Er volgden meer van dit soort chats en beschietingen. De volgende was in Tilburg. In de Van Mierisstraat. Nu op klaarlichte dag op 4 juni dat jaar. Het slachtoffer was een vader die net zijn dochter van negen had opgehaald van school. Plots stond er een man naast zijn wagen. Hij kreeg een kogel in zijn autoportier. De schutter vluchtte.

Graffiti

De laatste beschieting een paar dagen later werd voorafgegaan door het aanbrengen van graffiti. Op een kapperszaak aan de Korvelseweg in Tilburg stond groot de Facebooknaam gespoten van de Tilburgese vader die een paar dagen eerder was beschoten. De daarop volgende nacht vlogen de kogels tegen en in het pand. Agenten vonden een machinegeweer op straat.

De politie onderschepte een chat van de mogelijke daders: 'never knock on mama’s door'. Oftewel: niet langs gaan bij de moeder.

Angst

Bij het proces dinsdag werd duidelijk dat er nog veel mensen last hebben van de gebeurtenissen destijds. De moeder van het meisje dat negen was, schreef aan de rechter dat het slecht met haar dochter gaat: "Mijn vrolijke dochter zijn we kwijt geraakt."