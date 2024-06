Amir kreeg opdracht om iemand in zijn been te schieten maar miste

Waalwijk en Tilburg werden in het voorjaar van 2020 opgeschrikt door drie heftige schietpartijen. Dat er nooit gewonden en doden vielen mag een wonder heten. De politie kon een groep verdachten opsporen in Amsterdam. Vrijdag begon het proces en kwamen allerlei mogelijke motieven voorbij: van een geldschuld en ruzie met een ex tot aan een serieus conflict in de onderwereld.

'Dan blazen we zijn kapperszaak op’, zijn huis is net afgeknald', 'ik ga zo kijken voor die AK'. Het waren dit soort berichten in Sky-cryptotelefoons die de politie onderschepte en op het spoor zette van een groep criminelen.

Denzel, Valenchino, Amir en Mo. Allemaal tussen de begin twintig en begin dertig jaar oud maar met forse criminele loopbanen. Voor plofkraken, geweld en schietpartijen. Vrijdag stonden ze voor de rechter in Breda. Voor een reeks aanslagen in het voorjaar van 2020.

Machinegeweer

Alles begon op 17 mei dat jaar met knallen in de nacht in de James Ensorstraat in Waalwijk. Kogels sloegen in naast een deur. Hulzen bleven liggen op straat, een machinegeweer in de struiken. Een vrouw in het beschoten huis suggereerde dat haar ex er achter zat.

Ruim twee weken na ' Waalwijk' was het weer raak. Op 4 juni, in de Van Mierisstraat in Tilburg. Amsterdammer Amir was 19 jaar toen. Hij moest iemand bang maken voor 4000 euro, zegt hij zelf.

Meisje van negen

"Ik heb de opdracht gekregen om iemand in zijn been te raken. Als je iemand wil vermoorden dan lijkt het me dat je hoger richt", vertelde de Amsterdammer vrijdag de rechters in Breda.

"Ik kende de opdrachtgever niet. Ik kom aanrennen. Nadat ik schoot ging meteen de autodeur open. Ik schrok er van en hij schrok ervan. De adrenaline, he. Ik had alleen in mijn hoofd: ik moet hem schieten in zijn been."

Het bleef bij dat ene schot. Hij miste en vluchtte. In de auto zat ook een hevig geschrokken meisje van negen jaar. De dochter van het slachtoffer. Hij had haar net opgehaald van school. ‘Ik heb het meisje niet kunnen zien. Als ik het wist, was dit nooit gebeurd, ’ zei Amir. "Ik heb ontzettend veel spijt. Hopelijk gaat het goed met zijn dochter. Het is een domme keuze geweest. Ik schaam me diep."

Kapperszaak

Drie dagen later lag een kapperszaak aan de Korvelseweg in Tilburg onder vuur. Weer harde knallen in de nacht en glasgerinkel. Kogels in het raam en de gevel Zeven hulzen op straat en een machinegeweer dat was achtergelaten.

Iedereen zweeg vrijdag over de beschuldigingen, behalve de man die zegt schutter te zijn geweest op 4 juni. Uit chatberichten werd wel wat meer duidelijk. De aanslagplegers volgden het nieuws op de voet. Ze wilden dat de incidenten in het nieuws kwamen. Mogelijk om de opdrachtgevers tevreden te stellen.

De chats schetsten de sfeer van toen en mogelijke achtergronden. Een van de slachtoffers stuurde een bericht rond dat hij bedreigd werd. 'Hun zeggen: ik ga er aan'. Het zou gaan om een schuld van 150.000 euro.

Het openbaar ministerie (OM) heeft eerder benadrukt dat er iets speelde in de onderwereld rond een 'zeer groot crimineel netwerk' dat coke smokkelde en deze gewapende groep aanstuurde.

Het proces gaat maandag verder. Dinsdag staan de strafeisen gepland en daarna de pleidooien.