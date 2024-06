Jarenlange celstraffen voor moord op Peter R.: 2 Brabanders vrijgesproken

Twee Brabanders die terechtstonden voor betrokkenheid bij de moord op Peter R. de Vries zijn woensdag in de rechtbank in Amsterdam vrijgesproken. Het gaat om Christopher W. (28) uit Helmond en Ludgardo S. (35) uit Tilburg. In totaal stonden negen verdachten terecht. Zes van hen kregen jarenlange celstraffen opgelegd. Naast de twee Brabanders werd nog een derde verdachte vrijgesproken.

Ludgardo S. zou voor de aanslag op verkenning zijn gegaan in Amsterdam. Hij zou ook een paar jongens hebben geregeld die De Vries moesten filmen na de aanslag. In januari werd 14 jaar celstraf tegen S. geëist. Maar volgens de rechtbank is hij niet medeplichtig aan de moord op De Vries. Hij moet wel vier weken naar de gevangenis voor het bezit van drugs.

Twee andere verdachten stonden de dag van de moord op de uitkijk. Een van die mannen maakte een filmpje van het lichaam van De Vries. S. hield die dag contact met deze twee verdachten, maar stond op de dag van de aanslag niet zelf op de uitkijk. Hij zocht in zijn telefoon wel op woorden als Peter R. de Vries en beveiliging. Hij is daarom vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord.

Ook Christopher W. uit Helmond is woensdag vrijgesproken. Hij werd verdacht van het deelnemen aan een criminele organisatie. Hij zou volgens justitie vanuit de gevangenis mensen hebben aangestuurd. Tegen hem werd in januari drie jaar cel geëist.

Maar volgens de rechtbank is er geen sprake van een criminele organisatie. De bezigheden van de negen verdachten werden niet duidelijk onderling afgestemd. Het zou gaan om losse groepjes of mensen. Ook een andere verdachte, Divainy K., is vrijgesproken voor deelname aan een criminele organisatie.

Hoofdverdachten schuldig

Drie van de andere verdachten zijn volgens de rechtbank schuldig aan de moord op de misdaadverslaggever. Het gaat om de schutter, de chauffeur en de 'moordmakelaar'. Zij hadden een vooropgezet plan om De Vries te vermoorden en speelden daar alle drie een onmisbare rol in. Daarbij hadden de drie voldoende tijd om zich te bedenken, maar dit deden ze niet.

Tegen het drietal werd levenslang geëist, maar de rechtbank vindt dat te ver gaan. Twee van de verdachten zijn niet eerder voor moord of doodslag veroordeeld. De schutter en chauffeur krijgen 28 jaar gevangenisstraf opgelegd. De 'moordmakelaar' moet 26 jaar de cel in. Dat komt omdat hij al in een andere strafzaak een veroordeling heeft gekregen en zijn totale straf niet hoger dan 30 jaar mag worden.

De andere drie verdachten krijgen celstraffen van 14 en 10 jaar opgelegd voor hun rol in de moord op de misdaadverslaggever.

Terroristische daad

Het Openbaar Ministerie zag de moord als een terroristische daad. Door snel filmpjes en foto's van de moordaanslag te verspreiden zou er angst moeten worden gezaaid in de samenleving. Maar de rechtbank oordeelt woensdag dat de aanslag geen terrorisme was. Het is niet te bewijzen dat het de bedoeling was om de samenleving angst aan te jagen.

Geen duidelijkheid

De Vries werd op 6 juli 2021 neergeschoten in het centrum van Amsterdam. Hij overleed negen dagen later in het ziekenhuis. Alle negen verdachten weigerden tijdens eerdere zittingsdagen om iets te verklaren over de moord op Peter R. de Vries. Hierdoor is het niet duidelijk waarom De Vries dood moest en wie de opdrachtgever is.

Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat de verslaggever is vermoord omdat hij vertrouwenspersoon was van de kroongetuige in het Marengo-proces. Eerder zijn al de broer en advocaat van kroongetuige Nabil B. vermoord.

De rechtbank zegt woensdag niet te kunnen vaststellen dat de moord op de misdaadverslaggever inderdaad met de kroongetuige te maken had.