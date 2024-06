Tweede verdachte (22) aangehouden in moordzaak marechaussee Toon Brood

Op Curaçao heeft een 22-jarige man zich woensdagavond bij een politiebureau op het eiland aangegeven. Hij wordt verdacht van moord op de Nederlandse adjudant van de Koninklijke Marechaussee Toon Brood uit Roosendaal, meldt de politie donderdag.

De 49-jarige Brood werd in de nacht van 31 mei in zijn huis aan de Reigerweg doodgeschoten toen drie mannen binnendrongen. Op vrijdag 7 juni meldde een eerste verdachte, een 25-jarige man, zich bij de politie op het eiland. Hij zit nog vast.

Op de marinekazerne Sufisant op het eiland is eerder deze week met veel eerbetoon afscheid genomen van Brood. Zijn lichaam is inmiddels naar Nederland vervoerd, waar hij wordt begraven.

De zeulband waar Brood lid van was, zamelde afgelopen dagen geld in voor de nabestaanden. Begin deze week was er een bedrag van zeventien duizend euro ingezameld. Het geld is bedoeld om de vrouw en zoon van Brood te ondersteunen. "Omdat ze door het overlijden van Toon halsoverkop terugkomen naar Nederland, staan ze hier straks met lege handen in een leeg huis. We willen geld inzamelen om hun huis op te knappen en aan te kleden", schrijven leden van zeulband De Naoweeën.

DIT IS OOK INTERESSANT:

Moordzaak marechaussee Toon Brood: verdachte opgepakt

Massaal geld ingezameld voor nabestaanden van vermoorde marechaussee Toon