Ernstig zedenmisdrijf in park, 17-jarige jongen opnieuw opgepakt

Een 17-jarige jongen uit de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakkee is dinsdag aangehouden voor een zedenmisdrijf in het Burgemeester Geukerspark in Helmond. Het is de tweede keer dat de jongen is opgepakt in deze zaak.

De verdachte zou met enkele andere jongeren op 16 december 2023 een vrouw van 32 jaar onzedelijk hebben bejegend. In december werden twee tieners opgepakt, maar na verhoor weer vrijgelaten. Onlangs kwamen ze opnieuw als verdachten in beeld, onder meer door aanvullend sporenonderzoek. De jongen die deze week werd aangehouden, werd in maart ook al opgepakt. Dat gebeurde toen op basis van onder andere camerabeelden, maar onlangs kwam daar DNA-bewijs bij. Reden voor zijn tweede aanhouding. Begin maart werden vier andere verdachten opgepakt. Het gaat om jongens van 17 en een van 16 uit de gemeenten Tilburg, Waalwijk en Dronten. Vijf verdachten

In totaal zitten nu vijf verdachten vast in de zaak. Op maandag 17 juni verschijnen vier verdachten voor de rechter tijdens een pro-formazitting. De dinsdag aangehouden jongen is donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die bepaalde dat hij nog zeker veertien dagen langer vast blijft zitten. Het onderzoek gaat verder. Het onderzoek gaat intussen verder. De gemeente Helmond heeft eerder dit jaar al camera's en extra verlichting in het park geplaatst om de veiligheid er te verbeteren.