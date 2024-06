Man die met een mes zijn dochter neerstak blijft langer in de cel

De 59-jarige vader die dinsdagmiddag op de Kazernestraat in Uden zijn dochter (38) neerstak, blijft nog veertien dagen vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris besloten.

De man uit Erp stak dinsdagmiddag rond twee uur in de buurt van het centrum van Uden zijn dochter neer. Volgens getuigen was de vader op de fiets en had hij een groot vleesmes bij zich. Hij zou de vrouw hebben gestoken en daarna gewacht hebben op de politie.

Zijn dochter woont in Uden en moest vanwege haar verwondingen naar het ziekenhuis. Donderdag werd ze daar nog behandeld.

Het onderzoek van de politie naar de steekpartij loopt nog steeds. Er is nog geen informatie bekend over de aanleiding en het motief van de man. Over twee weken bepaalt de rechter-commissaris opnieuw of de man nog langer in de cel moet blijven.

