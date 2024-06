Moordzaak marechaussee: derde verdachte opgepakt op Curaçao

De politie van Curaçao heeft een derde verdachte opgepakt voor de moord op de Nederlandse adjudant van de Koninklijke Marechaussee uit Roosendaal, Toon Brood. De verdachte is een 26-jarige Curaçaose man.

Hij werd aangehouden in de nacht van vrijdag op zaterdag, rond kwart over een. Dat meldt de politie van Curaçao.

De 49-jarige Brood werd in de nacht van 31 mei in zijn huis op Curaçao doodgeschoten toen drie mannen binnendrongen. De twee andere verdachten hebben zich los van elkaar al bij de politie gemeld. Het gaat om mannen van 22 en 25 jaar oud. Beiden zitten nog vast.

De derde verdachte werd afgelopen nacht opgepakt bij een restaurant, zo heeft de politie bekendgemaakt. Na de arrestatie heeft de politie een huis doorzocht. Enkele spullen zijn daarbij in beslag genomen.

Afscheid van Brood

Op de marinekazerne Sufisant op het eiland is eerder deze week met veel eerbetoon afscheid genomen van Brood. Zijn lichaam is inmiddels naar Nederland vervoerd, waar hij wordt begraven.

De zeulband waar Brood lid van was, zamelde afgelopen dagen geld in voor de nabestaanden. Inmiddels is ruim 23 duizend euro opgehaald. Het geld is bedoeld om de vrouw en zoon van Brood te ondersteunen.

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Massaal geld ingezameld voor nabestaanden van vermoorde marechaussee Toon

De tweede verdachte werd woensdag opgepakt