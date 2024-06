Nasleep 'gifmoord' Halsteren in rechtszaal losgebarsten

In de rechtbank in Breda is het gevecht begonnen rond de erfenis van Yvon K. De Tilburgse therapeute werd verdacht van moord op haar vriend om zijn erfenis te bemachtigen. Maar voordat de rechtbank zich kon uitspreken stapte ze uit het leven. Daarna ontstond meteen gedoe over haar erfenis, zoals het kapitaal in haar kluis. De dochter eist dat op, maar justitie weigert.

De zaak van de 'gifmoord' blijft spraakmakend. Winkelier Chris Grinwis had zijn supermarkt in Halsteren voor veel geld verkocht. Zijn vrouw Mia werd ziek. Chris huurde Yvon K. in om voor haar te zorgen. Mia overleed al gauw en Chris en Yvon kregen meteen een relatie. De liefde was zo sterk dat Chris al na een paar maanden Yvon aanwees als enige erfgename van zijn fortuin. Een paar weken later overleed Chris plotseling, 65 jaar oud. De familie vertrouwde dat niet.

Moord

De politie concludeerde dat Chris was vergiftigd en wees naar Yvon K. Het openbaar ministerie (OM) eiste 19 jaar voor moord en witwassen van 227.735 euro die Yvon in haar kluis had. Volgens Yvon een oudere erfenis. Yvon hield altijd vol dat ze onschuldig was en dat Chris zichzelf wat had aangedaan.

Twee dagen voor de uitspraak stapte Yvon K. plotseling uit het leven en daarmee stopte het proces abrupt. De rechtbank bepaalde nog wel dat het kluisgeld terug moest naar de 'rechthebbende'. Haar dochter dus.

Witwassen

Maar toen kwam het OM bliksemsnel in actie. “Nog voordat ze gecremeerd werd, was er al een brief op de deurmat dat ze verdacht werd van witwassen", verzuchtte de advocaat van de dochter woensdag tijdens een speciale rechtszitting over de nasleep van de zaak. Het enige kind van Yvon K. wil dat kluisgeld terug en ze heeft het nu voorgelegd aan de rechter.

De officier van justitie weigert het terug te geven en spreekt van een 'deels criminele erfenis'. "In de kluis zijn diverse biljetten aangetroffen van 100 euro, 200 euro en 50 euro. Dat is nooit opgegeven bij de Belastingdienst. Die biljetten zijn nooit opgenomen van haar bankrekeningen."

'Ineens legaal'

Het OM ziet dus nog steeds een misdrijf, namelijk witwassen. "Een overlijden is altijd te betreuren en een verlies voor degenen die achterblijven. Maar het kan niet zo zijn dat vermogen ineens van kleur verschiet en ineens legaal wordt."

De officier maakte verder de opmerking dat Yvon K. gestraft zou zijn als ze nog leefde. "Een veroordeling had er dik in gezeten." De advocaat van de dochter heeft de indruk dat het OM nu in de herkansing probeert te gaan met dit verhaal over witwassen. "Het is zeer ongepast als zaak wordt voortgezet", zei ze.

Briefje

Maar daar lijkt het wel op uit te draaien. Nu de dochter dat kluisgeld accepteert, kan ze net als haar moeder in beeld komen als verdachte van witwassen, was de boodschap van het OM. Haar advocaat vroeg om daar snel duidelijkheid over te geven.

Op de zitting werd ook iets meer duidelijk over het andere onderzoek dat nog loopt. Dat is het onderzoek naar de plotselinge dood van Yvon K. De politie onderzoekt een notitie die is gevonden in de hal van haar huis. Dat briefje begint met de woorden: 'Niet schrikken, geen 112, bel de huisarts.' Wat er daarna staat geschreven wil het OM niet zeggen omdat dat het onderzoek kan schaden. Er wordt gekeken of Yvon hulp heeft gehad bij zelfdoding, vertelde de officier.

Over twee weken bepaalt de rechtbank of de dochter het kluisgeld krijgt. De veel grotere erfenis uit Halsteren is niet besproken in deze zaak en lijkt er voor dit moment buiten te staan. Maar ook daar is het laatste woord nog niet over gezegd.

Praten over gedachten aan zelfdoding helpt. Je kunt 24 uur per dag bellen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0800 0113 of chatten via en 113.nl.

