Hier worden groenten voor voedselbank geteeld, maar oogst valt in het water

De kou, vele regen en een gebrek aan zon zorgt ervoor dat de oogst bij de voedseltuin in Den Bosch flink tegenvalt. De vrijwilligers, die hun groenten en fruit verbouwen voor de voedselbank in Den Bosch, verwachten dit jaar een kwart minder opbrengst dan in voorgaande jaren. "Er is één ding wat echt heel goed groeit: onkruid."

"Courgetten, pompoenen, uien, sla, bieten, frambozen en bessen doen het dit jaar niet goed", begint Harry Schuurmans als hij door de voedseltuin loopt. De tuin, die zo'n negenhonderd vierkante meter groot is, staat normaal helemaal vol met groenten en fruit voor de voedselbank in Den Bosch. Maar nu valt de opbrengst tegen. "Ik baal ervan, maar kan er helaas niks aan veranderen", zegt Harry. Tien jaar geleden werd Voedseltuin Villanueva opgericht, een project waarbij de hele oogst naar de voedselbank gaat. Naast Harry zijn twintig vrijwilligers actief. Op dit moment zijn ze vooral onkruid aan het wieden en aan het zorgen dat oogsten niet verrotten. "De bieten die we twee maanden geleden hebben gezet, zijn door de kou eind mei in de stress geschoten en daardoor niet meer eetbaar", zegt Harry, terwijl hij er eentje uit de grond trekt. Door die kou valt ook de uienopbrengst tegen. "De stengels zijn geel geworden, daar blijft niet veel van over." De problemen komen door een combinatie van veel regen, lage temperaturen en weinig zon, vertelt Harry. "Het is nog lastig in te schatten, maar ik denk dat we een kwart minder opbrengst hebben dit jaar. En we kunnen er weinig aan doen."

"Vorig jaar hadden we kilo’s frambozen, nu pas een paar doosjes."

Als Harry een stukje verder loopt, komt hij bij de preien uit: "Die hebben een flinke groeivertraging door het koude weer. Misschien komt het nog goed, maar dan is het weer afwachten of ze geen ziektes krijgen. Ziektekiemen komen namelijk snel op als het te nat is." Overal in de voedseltuin zie je de gevolgen van het herfstachtige weer van de afgelopen maanden. De bessen hebben ‘hele gekke’ kleine trosjes. De frambozen moet je ook zoeken in de struiken. "Vorig jaar hadden we nu al kilo’s frambozen, nu hebben we pas een paar doosjes kunnen plukken." Er zijn ook al hele oogsten mislukt. "De rabarber lijkt er nu goed uit te zien, maar we kunnen het niet meer oogsten. Die heeft het heel slecht gedaan. Het zuurgehalte is nu te hoog en dan is-ie niet meer lekker. Deze oogst is mislukt."

"We hebben veel meer werk dan andere jaren."

De sla lijkt er op het eerste zicht ook goed uit te zien. Maar de regen zorgt ervoor dat de sla van binnen helemaal verrot is. “En daar komt nog een slakkenplaag bij. Hele bakken met sla zijn opgevreten door de slakken", zegt Harry. Wat wel goed groeit: onkruid. "We moeten daar op tijd bij zijn, anders overwoekert het alles. We hebben veel meer werk dan andere jaren. Dat onkruid wieden is echt een rotwerk, we zijn liever met onze plantjes bezig." En peulen, spitskool en aardbeien doen het nog redelijk goed bij dit weertype. "Maar de aardbeien moeten we op tijd oogsten, die rotten juist weer heel snel door het vochtige weer." Niet alleen in de voedseltuin in Den Bosch hebben ze last van slakken: