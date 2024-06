Basisschool weer open nu blijkt dat leerlingen geen gevaar liepen

Basisschool IKC Regenboog in Oss is enorm opgelucht dat leerlingen geen gevaar lopen en dat ook niet hebben gelopen. De politie heeft na onderzoek geconcludeerd dat de dreigende Snapchatberichten van buiten Europa kwamen. "Dat is heel fijn nieuws", reageert Inge Hoogers van scholengroep SAAM. Donderdag opent de school de deuren na twee dagen te zijn gesloten.

Meerdere leerlingen uit groep acht van de basisschool kregen vrijdag een foto van kogels met namen van kinderen erop. Op een andere foto die ze kregen, waren pistolen te zien. De foto's werden via Snapchat verstuurd. Meerdere ouders deden aangifte.

Na onderzoek blijkt dat de afzender niet in Nederland is of is geweest, meldt de politie woensdag. De leerlingen hebben dan ook geen gevaar gelopen.

De school laat weten hier blij mee te zijn. "We zijn heel blij dat nu duidelijk is dat kinderen niet in gevaar zijn en waren. Dat was eerst nog onduidelijk", zegt Hoogers. "We wilden het allerliefst snel weer open. Maar veiligheid is het allerbelangrijkste."

Vanaf donderdag is de basisschool weer open. Voor ouders die met vragen zitten, is er in de ochtend een inloopmoment geregeld. Daar kunnen ze volgens Hoogers met al hun vragen terecht.

MEER NIEUWS OVER DE BEDREIGING BIJ DE BASISSCHOOL:

Met dood bedreigde basisschoolleerlingen liepen geen gevaar, zegt politie

De basisschool bleef woensdag nog dicht door de bedreigingen

Deze moeder heeft aangifte gedaan, omdat haar zoon ook een foto kreeg met kogels