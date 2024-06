Nep-dakdekker lijkt weer actief, briefje vol taalfouten verraadt hem

Een Brabantse oplichter die al sinds 2010 mensen bedondert en al drie keer in de cel belandde, lijkt weer actief te zijn. De 80-jarige Henri uit Raamsdonksveer werd slachtoffer van een nep-dakdekker die hem 1750 euro ontfutselde. De handgeschreven 'factuur' die de man achterliet, lijkt verdacht veel op de briefjes die oplichter Roy S. jaren geleden ook al uitdeelde, inclusief bizarre taalfouten.

Inmiddels moet hij een jaar of 37 zijn. Maar de Bossche Roy S. is al sinds 2010, hij was toen 23, actief als oplichter. Zijn werkwijze lijkt door de jaren heen weinig veranderd: hij doet zich voor als dakdekker en laat veelal oudere mensen vooraf betalen voor een klus die hij nooit af komt maken.

Tilburgs hotel

En dat is niet onopgemerkt gebleven. In 2013 werd S. al veroordeeld tot een jaar cel voor het oplichten van 38 Brabantse huishoudens. In 2015, hij is dan net een jaar vrij, besteedt het tv-programma Opgelicht aandacht aan zijn praktijken die nog altijd niet gestopt zijn.

Uiteindelijk wordt hij in 2018 weer veroordeeld, dit keer tot 2,5 jaar celstraf. Maar in augustus 2021 is S. nog geen maand vrij als hij weer toeslaat, dit keer in Zoetermeer. Als dekmantel gebruikte hij de naam van een medewerker van de gevangenis in Vught waar hij vast zat. S. wordt gearresteerd in een hotel in Tilburg en verdwijnt wederom in de cel. Een hele opluchting, want 'hij zal altijd in herhaling blijven vallen', zei de gevangenismedewerker wiens naam hij misbruikte destijds.

'Matriaalskoste'

Het lijkt erop dat deze man gelijk heeft gekregen. Want begin deze maand belt er plots een 'dakdekker' aan bij Henri in Raamsdonksveer. Het verhaal van de man is precies het verhaal dat S. in 2021 in Zoetermeer vertelde: hij was bezig aan het dak van de buren toen hij schade zag aan het dak van Henri.

Uiteraard kon dit wel gerepareerd worden, als Henri even 1750 euro vooruit betaalde. Door het vriendelijke voorkomen van de man en zijn vele beloftes ging Henri voor de bijl. De man vertrok te voet, en kwam niet meer terug.

Opvallend is de 'factuur' die deze 'dakdekker' achterliet. Die vertoont grote overeenkomsten met het briefje dat S. in Zoetermeer opmaakte. Het briefje dat Henri kreeg: