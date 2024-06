Wegpiraat Omar E. weer voor rechter, maar wordt mogelijk snel vrijgelaten

De Roosendaler die vier mensen doodreed stond vrijdag opnieuw voor de rechter. Nu voor wiethandel en witwassen van drugsgeld. De officier van justitie wil dat Omar E. een jaar de cel in gaat. E. ontkent alle beschuldigingen. De kans is zelfs groot dat hij snel vrij komt.

"Het lijkt de verdachte allemaal weinig uit te maken en het is niet zijn eerste keer", zei de officier van justitie vrijdagmiddag in de rechtbank in Breda. Ze sprak over een 'zwerm' van zeker drie drugsmisdrijven waarvoor hij is gepakt sinds 2015. "Zijn verleden weerhoudt hem er niet van om door te gaan." De officier eiste daarom 12 maanden cel.

E. beriep zich tijdens zijn rechtszaak op zijn zwijgrecht. Zijn advocaat vroeg om vrijspraak en onmiddellijke vrijlating.

Dodelijk ongeluk

Omar E. (28) botste begin september 2022 in Oud-Gastel op een auto met daarin vijf mensen. Twee moeders en drie kinderen. Een kind overleefde de crash, de andere vier stierven. E. werd aangeklaagd voor roekeloos rijden. Na enkele maanden voorarrest mocht de Roosendaler zijn proces thuis afwachten, onder strenge voorwaarden, zoals geen misdrijf plegen. Dat liep anders.

Agenten hadden tips gekregen dat er iets illegaals gebeurde in zijn straat, de Reginadonk in Roosendaal. Zo waren er vroeger wel eens postpakketten met drugs naar het adres van zijn buurman gestuurd.

Boodschappentas

Eind juli vorig jaar observeerden agenten de straat. Ze zagen E. uit een steeg komen met een grote boodschappentas. Volgens het OM kwam hij uit het huis van zijn buurman. Een straat verderop gaf Omar E. de tas aan zijn buurman die daar in de auto zat.

Een politieteam volgde de wagen. Langs de A58 bij Wouw werd die aan de kant gezet voor controle. In de wagen lag een kilo wiet en een blok hasj. Een ander team zag dat E. zijn huis verliet, zijn mobieltje stuk gooide op straat en vluchtte. Ze konden hem in de boeien slaan. Er volgden meteen invallen. Bij de buurman van E. vonden agenten op zolder 12 kilo wiet. En een stapel bigshoppers.

Cash geld

Bij E. ging de politie ook kijken. Binnen lagen zes mobieltjes, een nep-Rolex en in een kast bijna 40.000 euro cash. Nergens lagen drugs. In zijn woonkamer lag een schriftje met verdachte teksten. Voor de officier was die combinatie van verdachte dingen 'te toevallig.'

E. wilde geen vragen beantwoorden. Maar over dat notitieblok was hij wel duidelijk. “Het is niet van mij. Het is overduidelijk van iemand die rechtshandig is en ik ben linkshandig.“ Omar E. kan die bijna 40 mille ook verklaren: hij werkt in de horecazaak van zijn vader. Het is geld uit de onderneming.

Buurman

Zijn advocaat vond dat er nergens bewijs voor is. Bij E. lagen geen drugs in huis. "Het is gek om hem verantwoordelijk te houden voor wat er bij zijn buurman is aangetroffen." De advocaat vroeg dan ook vrijspraak.

Omar E. zit intussen 326 dagen vast voor deze verdenking. Hij zit niet vast voor het dodelijk verkeersongeluk. Daar kreeg hij vier jaar gevangenisstraf voor, maar hij hoeft die niet meteen uit te zitten. Ook is hij tien jaar zijn rijbewijs kwijt. Zijn voorarrest was officieel opgeheven. Het OM is tegen die veroordeling in hoger beroep gegaan.

Zijn advocaat vroeg om onmiddellijke vrijlating in de drugszaak. De rechtbankvoorzitter wilde daar nog niet op vooruit lopen.

Mocht de rechtbank de eis van justitie volgen, dan heeft E. dus een groot deel van zijn straf al uitgezeten en komt hij snel vrij. Als er een lagere straf wordt opgelegd, wordt hij vermoedelijk al vrijgelaten voor de dag van de uitspraak.

