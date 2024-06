112-nieuws: bakwagen in brand op A58 • bewoners ademen rook in

08.55

Bij Industrieterrein Avelingen, op de snelweg A27, is vanmorgen een ernstig ongeluk gebeurd. Hierbij waren volgens de ANWB vijf auto's en een vrachtwagen betrokken. In de richting van Gorinchem was rond kwart over acht een vertraging van bijna twee uur ontstaan. Vanaf Geertruidenberg stond er toen een file van 11 kilometer. De rechterrijstrook was lange tijd dicht. Verkeer werd geadviseerd om om te rijden via Dordrecht (A59, A16 en A15). De andere kant op, richting Breda, ontstond al snel een kijkersfile. Tegen half tien was het ergste leed geleden: over 8 kilometer was er sprake van langzaam rijdend dan wel stilstaand verkeer. De extra reistijd bedroeg toen een minuut of 8.