Dit is waarom de asperges na 24 juni niet meer gestoken mogen worden

Het aspergeseizoen is officieel ten einde. Wie graag asperges eet, moet er komende week dus snel bij zijn. Maandag was het 24 juni en dat betekent dat het witte goud vanaf nu niet meer mag worden gestoken. Deze einddatum is ieder jaar hetzelfde, terwijl de start van het seizoen ieder jaar verschilt. We leggen je uit hoe dat zit.

De einddatum van het seizoen staat wel vast. Na 24 juni, de feestdag Sint Jan, worden asperges niet meer gestoken. Het is niet zo dat de plant na die datum plotseling stopt met groeien of niet meer te eten is. De reden heeft meer te maken met het seizoen voor het jaar erop.

Het aspergeseizoen loopt meestal van eind april tot 24 juni. De start van het seizoen verschilt ieder jaar, omdat het afhankelijk is van het weer en de bodemtemperatuur. En dat kan soms heel erg vroeg zijn. Zo werd aspergeboer Peter van der Heijden uit Gemert dit jaar al begin maart verrast, toen hij plotseling witte kopjes uit de grond zag steken. Over het algemeen worden de eerste asperges rond april gestoken.

"We hebben afgelopen maanden veel van de plant gevraagd, dus die moet weer kunnen herstellen", legt de aspergeboer uit. "De suikers moeten weer worden aangevuld. Hoe meer suikers in de plant zitten, hoe meer asperges je het volgende jaar hebt. En die suikers komen in de wortels dankzij veel zonlicht."

Peter is dit jaar wat eerder gestopt dan de officiële datum. Vorige week werden de laatste asperges op zijn perceel gestoken. "Ik was zelfs aan de late kant, want veel andere boeren lieten de asperges al eerder met rust", vertelt hij. "We hebben zo veel regen gehad dit seizoen, dat de kwaliteit van de oogst minder was. Het personeel was het ook wel een beetje beu om steeds in de regen te moeten werken. Dus iedereen is vrij vroeg gestopt met oogsten."

Dat de einddatum van het seizoen op de katholieke feestdag Sint Jan (het midzomerfeest, red.) valt, is volgens hem niet geheel toevallig. "Vroeger moest er gezamenlijk transport geregeld worden voor de boeren om asperges naar de veiling te brengen. Maar boeren moesten ergens stoppen met steken, want het transport hield op een gegeven moment ook op."

"Omdat iedereen hier in het zuiden katholiek was, kende iedereen de feestdag van Sint Jan, op 24 juni. Boeren hebben toen die dag als einddatum gekozen. Dat was voor iedereen goed te onthouden."

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Aspergeboer Van der Heijden vertelt over zijn extreem vroege oogst

Het was een zwaar seizoen voor aspergestekers, hier lees je daar meer over