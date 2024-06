Manfred speelt mee bij allerlaatste 'Groots' met Guus Meeuwis

Een tijdperk voor Guus Meeuwis en zijn team wordt woensdagavond afgesloten, want het allerlaatste Groots met een Zachte G-concert is in zicht. Nog één keer zal de Tilburgse zanger het Philips-stadion in Eindhoven plat spelen. En muzikant Manfred Bogers van de Philips Harmonie is erbij op het podium.

Twee weken geleden nog maar kregen Manfred en de andere orkestleden de vraag of er een mogelijkheid was om op korte termijn negen keer de sterren van de hemel te spelen, samen met Guus. "Het was een flink karwei, er moest veel geregeld worden. Maar we hebben alles op alles gezet, waarna we een definitieve go kregen", zegt hij.

Het Eindhovens harmonie-orkest bestaat uit 52 muzikanten, die vanavond in de slotfase van de show de publieksfavoriet 'Brabant' ten gehore zullen brengen. Meezingen, inhaken en meedeinen, en er zullen ongetwijfeld wat traantjes vloeien.

Manfred speelt het blaasinstrument euphonium en is verguld dat hij als amateurmuzikant voor zo'n groot, enthousiast publiek mag optreden. Met negen shows in totaal gaat het om zo'n driehonderdduizend bezoekers. "De sfeer die in het stadion hangt, dat is ongekend", zei hij woensdagmorgen in de radioshow KEIgoeiemorgen! tegen presentator Jordy Graat.